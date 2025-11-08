Sankshti Chaturthi 2025: कार्तिक महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीला, भगवान गणेशाला अर्पण करा 'हे' नैवेद्य, तुम्हाला सर्व समस्यांपासून मिळेल मुक्ती

Sankshti Chaturthi 2025: गणेश संकष्टी चतुर्थीचा उपवास हा भगवान गणेशाला समर्पित आहे. दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला संकष्टी चतुर्थी साजरी केली जाते. या दिवशी योग्य विधींसह उपवास आणि पूजा करून, भगवान गणेश भक्तांच्या जीवनातील सर्व त्रास आणि अडथळे दूर करतात. वैदिक कॅलेंडरनुसार, गणपती संकष्टी चतुर्थी ८ नोव्हेंबर रोजी साजरी केली जात आहे. या शुभ दिनी भगवान गणेशाला प्रिय नैवेद्य अर्पण केल्यास सर्व समस्या दूर होतील अशी मान्यता आहे. .पुढीर पदार्थ करावे अर्पणमोदक/लाडू भगवान गणेशाला मोदक खूप आवडतात. मोदक अर्पण केल्याने भगवान प्रसन्न होतात आणि त्यांच्या भक्तांना बुद्धी आणि समृद्धी मिळते.दुर्वा भगवान गणेशाला गुळासह २१ दुर्वा अर्पण करणे विशेष फलदायी असते. यामुळे संपत्ती आणि समृद्धी वाढते..केळीगणेशाला फळांची खूप आवड आहे. गणपतीला केळी अर्पण केल्याने सर्व प्रयत्नांमध्ये यश मिळते. तसेच अडलेले काम पूर्ण होते. नारळनारळ अर्पण केल्याने त्रास किंवा समस्या दूर होतात असे मानले जाते..महत्त्वगणाधिप संकष्टी चतुर्थीचे व्रत केल्याने जीवनातील सर्व अडथळे आणि संकटांपासून मुक्तता मिळते. या दिवशी चंद्राचे दर्शन आणि सूर्याची प्रार्थना केल्याने कुंडलीतील चंद्रदोष दूर होतात. भगवान गणेशाला बुद्धी आणि सौभाग्याची देवता मानलं जातं. असं म्हटलं जातं की त्यांची पूजा केल्याने घरात सुख आणि समृद्धी येते..पुढील गोष्टी करणे टाळामद्यपान करणे टाळावे. मांसाहार करू नका.मोठ्यांना अपशब्द बोलू नका. संध्याकाळी घर झाडू नका. या दिवशी घरात नखे कापू नये. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.