Sankshti Chaturthi 2025: कार्तिक महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीला, भगवान गणेशाला अर्पण करा 'हे' नैवेद्य, तुम्हाला सर्व समस्यांपासून मिळेल मुक्ती

Sankashti Chaturthi 2025: गणाधिप संकष्टी चतुर्थी ही भगवान गणेशाला समर्पित आहे आणि दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थीला साजरी केली जाते. हे व्रत केल्याने जीवनातील अडचणी आणि अडथळे दूर होतात. या दिवशी भगवान गणेशाला आवडते पदार्थ अर्पण केल्यास समस्या दूर होतात.
पुजा बोनकिले
Sankshti Chaturthi 2025: गणेश संकष्टी चतुर्थीचा उपवास हा भगवान गणेशाला समर्पित आहे. दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला संकष्टी चतुर्थी साजरी केली जाते. या दिवशी योग्य विधींसह उपवास आणि पूजा करून, भगवान गणेश भक्तांच्या जीवनातील सर्व त्रास आणि अडथळे दूर करतात. वैदिक कॅलेंडरनुसार, गणपती संकष्टी चतुर्थी ८ नोव्हेंबर रोजी साजरी केली जात आहे. या शुभ दिनी भगवान गणेशाला प्रिय नैवेद्य अर्पण केल्यास सर्व समस्या दूर होतील अशी मान्यता आहे.

