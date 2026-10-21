शनीचं नक्षत्र परिवर्तन! ५ राशींचं नशीब पालटणार! पुढील १११ दिवसांत धनलाभ, नोकरीत प्रमोशनचे योग

शनीच्या नक्षत्रातील बदलाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. ९ ऑक्टोबर रोजी शनीने नक्षत्रबदल केला असून, ते सध्या उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रात गोचर करत आहेत. ८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत शनी याच नक्षत्रात राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या काळात वृषभ, मिथुन, तूळ, मकर आणि कुंभ या पाच राशींना सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता ज्योतिषी पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांनी व्यक्त केली आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, पुढील १११ दिवस या राशींच्या लोकांसाठी नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबींमध्ये काही चांगल्या संधी मिळू शकतात. .वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या जातकांना नशिबाची साथ मिळण्याचे संकेत आहेत. आतापर्यंत कामात येणारे अडथळे दूर होऊन रखडलेल्या गोष्टींना गती मिळू शकते. नोकरी आणि व्यवसायात नवीन प्रकल्प मिळण्याची शक्यता आहे. कामाचा ताण वाढला तरी संयम ठेवल्यास परिस्थिती सुधारू शकते. आर्थिक स्थितीतही सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे..Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 9 ऑक्टोबरपासून 'या' 5 राशींचे बदलणार नशीब; शनिच्या नक्षत्र बदलाने मिळणार बक्कळ पैसा आणि पदोन्नती!.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या जातकांसाठी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात चांगल्या घडामोडी घडू शकतात. रखडलेली कामं हळूहळू मार्गी लागतील. योग्य मार्गदर्शन आणि सहकाऱ्यांची मदत मिळाल्याने कामं पूर्ण करणं सोपं होईल. मात्र, महत्त्वाचे निर्णय घेताना घाई टाळणं आवश्यक आहे..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांना नोकरीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पदोन्नतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. वरिष्ठांची मदत मिळाल्याने कामं अधिक चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करता येतील. आर्थिक अडचणी कमी होऊन परिस्थिती सुधारण्याचे संकेत आहेत..Shani Sade Sati 2026 : शनीची साडेसाती बिघडवणार गेम! 2026 मध्ये 'या' 3 राशींवर राहणार शनीची नजर; वाचा तुमचा टप्पा कोणता?.मकर राशी : मकर राशीच्या जातकांना मेहनतीचं फळ मिळू शकतं. नोकरदारांना कामात यश मिळण्याची शक्यता असून, व्यावसायिकांना नवीन प्रकल्प किंवा व्यवहारातून फायदा होऊ शकतो. जुन्या गुंतवणुकीतूनही लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या जातकांसाठी कामातील अडथळे हळूहळू कमी होऊ शकतात. शनीची साडेसाती सुरू असली, तरी नोकरीत नवीन संधी मिळण्याची आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.