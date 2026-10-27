शनीच्या नक्षत्र बदलामुळे ५ राशींचं नशीब पालटणार! पुढचे १०४ दिवस ठरणार खास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, कर्म आणि न्यायाची देवता मानल्या जाणाऱ्या शनीच्या स्थितीतील बदलाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शनीने उत्तर भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश केला असून, ८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ते याच नक्षत्रात राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या शनी मीन राशीत वक्री अवस्थेत आहेत. ज्योतिषी पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, शनीच्या या बदललेल्या स्थितीचा पाच राशींना फायदा होऊ शकतो. नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत या राशींच्या लोकांसाठी पुढील १०४ दिवस महत्त्वाचे ठरू शकतात.वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आगामी काळ दिलासादायक ठरू शकतो. वारंवार अडकणाऱ्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना फायदा होऊ शकतो. कामाचा ताण वाढला तरी संयमाने परिस्थिती हाताळल्यास अडचणी कमी होऊ शकतात..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील अडचणी हळूहळू कमी होऊ शकतात. रखडलेली कामं पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, या काळात मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जात आहे..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठी करिअरच्या दृष्टीने हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो. नोकरी बदलण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांना चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे. काहींना बढती मिळण्याचे संकेतही आहेत. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढू शकतो. आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे..मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. कामातील योगदानाची वरिष्ठांकडून दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवे मार्ग तयार होऊ शकतात. जुन्या स्रोतांमधूनही आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात पुढील काही महिन्यांत सकारात्मक बदल घडू शकतात. सध्या या राशीवर साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकते, तर व्यावसायिकांना व्यवसायात वाढ अनुभवायला मिळू शकते. अडचणी हळूहळू कमी झाल्याने दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.