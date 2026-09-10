Horoscope: शुक्र ११ सप्टेंबरला बदलणार नक्षत्र; पुढचे ३० दिवस ‘या’ 8 राशींसाठी ठरणार खास, पैसा-करिअरमध्ये मिळू शकते मोठी संधी

Venus Nakshatra Change 2026: ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला प्रेम, पैसा, सुख-सुविधा, कला आणि ऐश्वर्याचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या राशी किंवा नक्षत्रातील बदलाला ज्योतिषशास्त्रात विशेष महत्त्व दिलं जातं. आता शुक्र लवकरच आपलं नक्षत्र बदलणार आहे. या बदलाचा फायदा काही राशींच्या लोकांना होऊ शकतो..ज्योतिषशास्त्रानुसार, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु आणि मकर या ८ राशींसाठी पुढचे ३० दिवस चांगले ठरू शकतात. या काळात कामात काही चांगले बदल होऊ शकतात. पैशांच्या बाबतीतही फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसंच, बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली काही कामं मार्गी लागू शकतात. चला तर मग, सूर्याच्या कन्या राशीतील गोचराचा या ८ राशींवर काय परिणाम होऊ शकतो ते पाहूया..४३ दिवस स्वाती नक्षत्रात राहणार शुक्र; कुंभ राशीसह चार राशींच्या आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी; नोकरी अन् व्यवसायात मोठा फायदा.मेषसूर्य कन्या राशीत गेल्यानंतर मेष राशीच्या लोकांचं लक्ष कामाकडे आणि रोजच्या जबाबदाऱ्यांकडे जास्त राहू शकतं. एखादं काम बऱ्याच दिवसांपासून रखडलं असेल तर ते पूर्ण करण्याची संधी मिळू शकते. या काळात तुम्ही कामाबाबत थोडे अधिक शिस्तीत राहू शकता. काम करण्याची पद्धत सुधारेल आणि दिलेली जबाबदारी व्यवस्थित पूर्ण करण्यावर भर राहू शकतो..वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ त्यांच्या आवडीच्या गोष्टींसाठी चांगला ठरू शकतो. शिक्षण घेणाऱ्या लोकांना फायदा होऊ शकतो. एखादी कला किंवा तुमच्यातली एखादी खास गोष्ट इतरांसमोर मांडण्याचा आत्मविश्वासही वाढू शकतो. प्रेमसंबंधातही मनातलं स्पष्टपणे बोलल्यामुळे गैरसमज कमी होण्यास मदत होऊ शकते..मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांचं लक्ष या काळात घर आणि कुटुंबाकडे जास्त राहू शकतं. घरातील एखादा जुना विषय सोडवण्याची संधी मिळू शकते. मालमत्तेशी संबंधित एखादं काम असेल तर त्याकडेही लक्ष द्यावं लागू शकतं. कुटुंबाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची वेळ आली तर तुमची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते..कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचं हे गोचर नवीन ओळखी करून देणारं ठरू शकतं. कामानिमित्त बैठका किंवा चर्चा वाढू शकतात. छोट्या प्रवासातूनही फायदा होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही एखाद्याशी केलेली ओळख पुढे तुमच्या कामी येऊ शकते. त्यामुळे या काळात नवीन लोकांशी बोलताना संकोच करू नका..कन्यासूर्य कन्या राशीतच प्रवेश करणार असल्यामुळे कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो. तुमचा आत्मविश्वास वाढू शकतो आणि स्वतःसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची तयारी होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी एखादी जबाबदारी मिळू शकते. स्वतःची क्षमता दाखवण्याची संधीही या काळात मिळण्याची शक्यता आहे..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी सूर्य गोचराचा चांगला परिणाम होऊ शकतो. मित्र, सहकारी किंवा ओळखीच्या लोकांकडून मदत मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन व्यक्तीशी झालेली ओळख पुढे उपयोगी ठरू शकते. कामात नवीन सहकार्य मिळू शकतं किंवा एखाद्या व्यक्तीसोबत मिळून काम करण्याची संधी मिळू शकते..धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ करिअरच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी वाढू शकते. तुमच्या कामाकडे वरिष्ठांचं लक्ष जाऊ शकतं. एखादं महत्त्वाचं काम तुमच्यावर सोपवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे आपली क्षमता दाखवण्याची चांगली संधी या काळात मिळू शकते..Weekly Horoscope: ३१ ऑगस्टला सूर्य बदलेल नक्षत्र; ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठा बदल, नोकरी-पैशांसह मिळणार यशाच्या नव्या संधी!.मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचं गोचर शिक्षण आणि कामाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकतं. पुढे जाण्यासाठी काही नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी मिळू शकते. मोठं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आत्मविश्वास वाढेल. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला मिळाला तर त्याचा तुम्हाला चांगला फायदा होऊ शकतो. लांबचा प्रवास करण्याची संधीही मिळण्याची शक्यता आहे.(वरील महिती ही सामन्य माहितीवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समूह यांची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क साधावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.