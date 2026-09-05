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MONEY LUCK: सप्टेंबरमध्ये पैशांची कमतरता भासणार नाही! ‘या’ राशींवर होणार धनाचा वर्षाव; तिजोरी भरभरून भरणार, तुमची रास कोणती?

September Rashi Bhavishya : सप्टेंबर महिन्यात शुक्र ग्रहाच्या शुभ प्रभावामुळे तूळ, मिथुन आणि मकर या ३ राशींना आर्थिक बाबतीत मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अडकलेला पैसा परत मिळणे, उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होणे, नोकरी-व्यवसायात प्रगती आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याचे संकेत आहेत.
MONEY LUCK

MONEY LUCK

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Marathi Rashi Bhavishya : सप्टेंबर महिना काही ठराविक राशींसाठी आर्थिकदृष्ट्या खूप खास ठरणार आहे. ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे या राशींच्या आयुष्यात धनलाभाचे अनेक योग निर्माण होऊ शकतात. वर्षानुवर्षे अडकलेला पैसा परत मिळण्यासोबतच उत्पन्नाचे नवीन मार्गही खुले होण्याची शक्यता आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला सुख-सुविधा, वैभव, प्रेम आणि आर्थिक समृद्धीचा कारक मानले जाते. शुक्राच्या शुभ प्रभावामुळे तूळ, मिथुन आणि मकर या ३ राशींना आर्थिक बाबतीत मोठा फायदा होण्याचे संकेत आहेत.

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