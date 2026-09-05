MONEY LUCK: सप्टेंबरमध्ये पैशांची कमतरता भासणार नाही! ‘या’ राशींवर होणार धनाचा वर्षाव; तिजोरी भरभरून भरणार, तुमची रास कोणती?

Marathi Rashi Bhavishya : सप्टेंबर महिना काही ठराविक राशींसाठी आर्थिकदृष्ट्या खूप खास ठरणार आहे. ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे या राशींच्या आयुष्यात धनलाभाचे अनेक योग निर्माण होऊ शकतात. वर्षानुवर्षे अडकलेला पैसा परत मिळण्यासोबतच उत्पन्नाचे नवीन मार्गही खुले होण्याची शक्यता आहे.ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला सुख-सुविधा, वैभव, प्रेम आणि आर्थिक समृद्धीचा कारक मानले जाते. शुक्राच्या शुभ प्रभावामुळे तूळ, मिथुन आणि मकर या ३ राशींना आर्थिक बाबतीत मोठा फायदा होण्याचे संकेत आहेत..पहिली राशी : तूळ तूळ ही शुक्राची स्वतःची रास असल्याने हा काळ तुमच्यासाठी विशेष फायदेशीर ठरू शकतो. आर्थिक बाबतीत चांगल्या संधी मिळण्यासोबतच नशिबाचीही साथ मिळण्याची शक्यता आहे.तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते आणि विविध मार्गांनी धनलाभ होण्याचे योग निर्माण होतील. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. कामाचे कौतुक होऊन मान-सन्मान वाढण्याचीही शक्यता आहे..Shani Dev: शनीचा वरदहस्त ‘या’ ३ राशींवर! अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता; नोकरी-व्यवसायात मिळणार मोठं यश.दुसरी राशी : मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक आणि करिअरच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता असून पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो. कामाच्या ठिकाणी सुरू असलेल्या अडचणी दूर होऊन कामाचा वेग वाढेल. परदेशात जाण्याची किंवा करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. मुलांकडून एखादी चांगली बातमी मिळू शकते..तिसरी राशी : मकरमकर राशीच्या लोकांना या काळात नशिबाची चांगली साथ मिळू शकते. अनेक दिवसांपासून रखडलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता असून आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते.नोकरीत तुमच्या कामाचे कौतुक होऊन मोठी जबाबदारी किंवा पदोन्नती मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. व्यवसायाचा विस्तार करण्याच्या योजना पुढे जाऊ शकतात..Money Luck Horoscope: प्रचंड पैसा, लाखोंचं पॅकेज अन् मनासारखी नोकरी! १ सप्टेंबरपासून द्वि-द्वादश योग ‘या’ राशींचं नशीब पालटणार.नवीन घर, जमीन किंवा वाहन खरेदी करण्याचे स्वप्नही पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिना तुमच्यासाठी आर्थिक आणि भौतिक सुखाच्या दृष्टीने खास ठरू शकतो. शुक्राच्या शुभ प्रभावामुळे तूळ, मिथुन आणि मकर या राशींच्या आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र धनलाभाच्या संधी मिळाल्या तरी पैशांचे योग्य नियोजन आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.