संस्कृती

Shani Dosha: शनि दोष कमी होईल; फक्त हनुमान मंदिरात गेल्यावर ही गोष्ट लक्षात ठेवा!

Shani Dosha Remedies: हनुमानजींच्या दर्शनाने जीवनातील अडचणी कमी होतात आणि शनी दोषावरही प्रभाव पडतो, असे मानले जाते. जर तुम्ही नियमित हनुमान मंदिराला जात असाल तर ही गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा.
Hanuman Temple Shani Dosha

Hanuman Temple Shani Dosha

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Hanuman Chalisa For Shani Dosha: हनुमान जी हे शक्ती, ज्ञान आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या उपासनेने जीवनातील सर्व अडचणी कमी होतात मानसिक शांती मिळते आणि नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षण होते, असे मानले जाते. विशेषतः शनी दोष असलेल्या लोकांसाठी हनुमानाची पूजा अत्यंत लाभदायक मानली जाते.

Loading content, please wait...
Astrology
hanuman jayanti
Hanuman
hanuman temple
Astrologist
Shani Jayanti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com