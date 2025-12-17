Shani Dosha: शनि दोष कमी होईल; फक्त हनुमान मंदिरात गेल्यावर ही गोष्ट लक्षात ठेवा!

Hanuman Chalisa For Shani Dosha: हनुमान जी हे शक्ती, ज्ञान आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या उपासनेने जीवनातील सर्व अडचणी कमी होतात मानसिक शांती मिळते आणि नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षण होते, असे मानले जाते. विशेषतः शनी दोष असलेल्या लोकांसाठी हनुमानाची पूजा अत्यंत लाभदायक मानली जाते. .शनी दोष म्हणजे शनी ग्रहाच्या प्रभावामुळे येणारी अडचण, आर्थिक तंगी, आरोग्याचे प्रश्न, मानसिक अस्वस्थता किंवा जीवनातील अडथळे धार्मिक मान्यतेनुसार, हनुमान मंदिरात जाऊन त्यांच्या दर्शनाने ही नकारात्मक ऊर्जा कमी होते. .Romantic Destinations In India: भारतातील 7 परफेक्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन कोणती? जाणून घ्या एका क्लिकवर.भक्त जेव्हा मंदिरात जातो. तेव्हा तो आपल्या मनातील चिंता, दुःख आणि अडथळे देवापुढे अपूर्ण करतो. परंतु एका महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी म्हणजे दर्शनानंतर तोच रास्ता वापरून परत न येणे. .नव्या मार्गाने पार्ट येणे ही परंपरा असे सुचवते की जुनी नकारात्मक ऊर्जा मागे राहावी आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा घेऊन परतावे. यामुळे शनी दोषावरही नियंत्रण मिळते आणि जीवनात शुभ बदल होतात..WCD Recruitment 2025: महिला व बालविकास विभागांतर्गत संरक्षण अधिकारी पदांची भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.हनुमान उपासना केवळ धार्मिक कर्तव्य नसून, ती मानसिक आणि भावनिक बदलांची प्रक्रिया आहे. मंदिरातून परतताना मार्ग बदलणे हे त्या बदलाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे शनीदोषावर नियंत्रण हवे असेल, तर हनुमान मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे आणि परतताना वेगळा मार्ग निवडणे अत्यंत महत्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.