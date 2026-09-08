शनीचे महासंक्रमण! 'या' ५ राशींच्या आयुष्यात येणार सुवर्णकाळ; नोकरी आणि व्यवसायात प्रचंड यशाचा योग

ज्योतिषशास्त्रात शनीला कर्म आणि न्यायाचा ग्रह मानलं जातं. त्यामुळे शनीच्या राशी किंवा नक्षत्रातील बदलाकडे ज्योतिषप्रेमींचं विशेष लक्ष असतं. सध्या शनी मीन राशीत असून, रेवती नक्षत्रातून त्याचा प्रवास सुरू आहे. रेवती नक्षत्राचा स्वामी बुध आहे. ज्योतिषीय गणनेनुसार, ९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत शनी याच नक्षत्रात राहणार आहे. त्यामुळे काही राशींसाठी हा काळ आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या चांगला ठरू शकतो. ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, शनीचा बुधाच्या रेवती नक्षत्रातील प्रवास जवळपास पाच राशींसाठी सकारात्मक परिणाम देऊ शकतो. मात्र, हे परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडलीनुसार वेगळे असू शकतात..मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ पैशांच्या बाबतीत फायदेशीर ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो.तुला राशीतुला राशीच्या जातकांसाठीही हा काळ अनुकूल मानला जात आहे. विशेषतः व्यापार करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. रखडलेली व्यावसायिक कामं पुढे सरकण्याची शक्यता आहे..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांना व्यवसायात एखादी चांगली डील मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. मात्र, आरोग्याची काळजी घेणं आणि पुरेसं पाणी पिणं महत्त्वाचं ठरेल.वृषभ राशीवृषभ राशीसाठी शनीचा हा नक्षत्र बदल शुभ ठरू शकतो. जमीन किंवा घराशी संबंधित गुंतवणुकीसाठी काळ चांगला असल्याचं ज्योतिषीय मत आहे. आर्थिक नियोजन केल्यास भविष्यात फायदा होऊ शकतो..Money Horoscope: हातात पैसा अन् नशिबात राजयोग! १८ ऑगस्टनंतर राशींचे दिवस पालटणार, नशिबाची पेटी उघडणार अन् पैशांचा पाऊस पडणार!.मकर राशीमकर राशीच्या जातकांची आर्थिक बाजू मजबूत होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न आणि बचतीबाबत सकारात्मक बदल दिसू शकतात. त्याचबरोबर विवाहाच्या मार्गातील अडथळेही कमी होण्याचे संकेत ज्योतिषीय गणनेत दिले जात आहेत.एकंदरीत, शनीचा रेवती नक्षत्रातील प्रवास या पाच राशींसाठी आशादायी मानला जात आहे. मात्र, कोणताही ज्योतिषीय अंदाज हा निश्चित भविष्यवाणी नसून व्यक्तीच्या संपूर्ण कुंडलीनुसार परिणाम बदलू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.