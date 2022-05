Shani Jayanti 2022: शनि जयंतीदिवशी राशीनुसार करा 'या' मंत्रांचा जप, संकटांपासून मिळेल मुक्ती

Shani Jayanti 2022: सोमवार, 30 मे रोजी 'शनि जयंती' साजरी होणार आहे. 'शनि जयंती', 'सोमवती अमावस्या' आणि 'वट सावित्री' व्रतही पाळले जातात. या कारणास्तव या शुभ संयोगात पूजा आणि नामजपाचे महत्त्व सांगितले जात आहे.

न्यायदेवता शनिदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी 'शनि जयंती'चा दिवस विशेष मानला जातो. शनि जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर तुम्ही तुमच्या राशीनुसार मंत्रांचा जप करून त्यांचे आशीर्वाद मिळवू शकता. त्यांच्या आशीर्वादाने जीवनात आनंद तर येईलच पण अडथळेही दूर होतील. (chant 'these' mantras, will get freedom from all troubles)

वृषभ राशीचे लोक 'ओम वरुणाय नमः' जप करू शकतात. या मंत्राचा जप केल्यास शनिदेवाच्या अशुभ प्रभावापासून मुक्ती मिळते.

मिथुन राशीचे लोक 'ओम मांडया नमः' जप करू शकतात. शनिदेवाच्या अशुभ प्रभावापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी या मंत्राचा जप करा. यामुळे तुमच्या जीवनात सकारात्मकता येईल.

कर्क राशीचे लोक 'ओम सुंदराय नमः' जप करू शकतात. या मंत्राचा जप केल्याने तुमची समस्या दूर होण्यास मदत होईल आणि तुमचे जीवन आनंदाने भरून जाईल.

सिंह राशीचे लोक 'ओम सूर्यपुत्राय नमः' जप करू शकतात. शनीच्या नकारात्मक प्रभावापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी तुम्ही या मंत्राचा जप करू शकता, ज्यामुळे दुःख आणि त्रास दूर होतो.

कन्या राशीचे लोक जप करू शकतात 'ओम महानियागुणत्मन्ने नमः'. या मंत्राचा जप केल्याने तुम्हाला तुमच्या समस्यांपासून मुक्ती मिळेल. या मंत्राचा जप केल्याने शनिदेवाच्या अशुभ प्रभावापासून मुक्ती मिळते.

तूळ राशीचे लोक जप करू शकतात 'ओम छायापुत्राय नमः'. या मंत्राचा जप केल्याने तुम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळतील आणि तुमच्या सर्व समस्या दूर होतील.

वृश्चिक राशीचे लोक जप करू शकतात 'ओम नीलवर्णाय नमः'. या मंत्राचा जप केल्याने तुम्हाला शुभ परिणाम प्राप्त होतील आणि शनिदेवाच्या अशुभ प्रभावापासून मुक्ती मिळेल.

