Astrology Forecast 2026: वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये शनिदेवांना कर्माचे फळ देणारे आणि न्यायाचे देवता मानले जाते. व्यक्तीला त्याच्या चांगल्या किंवा वाईट कर्मांनुसार फळ देणारे शनी जेव्हा जेव्हा आपली चाल बदलतात किंवा मार्गी होतात, तेव्हा त्याचा थेट प्रभाव संपूर्ण १२ राशींच्या जीवनावर पडत असतो. येत्या ११ डिसेंबर २०२६ ला शनिदेव मीन राशीमध्ये सरळ मार्गाने मार्गक्रमण (मार्गी) करणार आहेत.शनीच्या या गोचर परिवर्तनामुळे काही ठराविक राशींच्या जातकांना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक क्षेत्रात अफाट यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या शनीच्या या मार्गी चालींमुळे कोणत्या चार राशींचे नशीब उजळणार आहे. .मेष राशीकरिअर व व्यवसाय: ज्योतिषीय गणनानुसार, शनीची मार्गी गती मेष राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात व्यावसायिकांना एखादा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक करार (डिल) मिळू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात मोठा आर्थिक नफा होईल. नोकरी करणाऱ्या जातकांना अपेक्षेप्रमाणे पदोन्नती किंवा वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.आर्थिक स्थिती: तुमचा अडकलेला पैसा किंवा निधी अनपेक्षितपणे परत मिळू शकतो. तसेच, भूतकाळात प्रलंबित असलेली तुमची सर्व महत्त्वाची कामे आता वेगाने पूर्ण होतील..Numerology: तुमचा जन्मही 'या' तारखांना झाला आहे का? मग २०२७ तुमच्यासाठी फक्त नवीन वर्ष नाही, तर मोठे वरदान ठरेल!.मिथुन राशीकार्यक्षेत्र: मिथुन राशीच्या जातकांसाठी शनीचे हे मार्गी भ्रमण अत्यंत शुभ आणि फलदायी सिद्ध होईल. कार्यक्षेत्रात तुमच्या उत्तम कामाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून भरभरून कौतुक केले जाईल. सहकाऱ्यांचे आणि वरिष्ठांचे पूर्ण सहकार्य तुम्हाला लाभेल.नवे उद्योग: जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर ११ डिसेंबरनंतरचा काळ तुमच्यासाठी अत्यंत अनुकूल असेल. तुमची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल आणि कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील..कर्क राशीसंपत्तीचे योग: कर्क राशीच्या लोकांवर शनिदेवाचा विशेष आशीर्वाद असणार आहे. या काळात तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्ती किंवा मालमत्तेतून मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.गुंतवणूक व प्रगती: जर तुम्ही शेअर बाजार किंवा रिअल इस्टेटमध्ये पूर्वी गुंतवणूक केली असेल, तर त्यातून भरघोस परतावा मिळू शकतो. तुमच्या सर्व आर्थिक अडचणी दूर होऊन उत्पन्नाचे नवीन आणि खात्रीशीर मार्ग खुले होतील. समाजात मान-सन्मान वाढेल..सिंह राशीआरोग्य आणि नोकरी: सिंह राशीच्या जातकांसाठी शनीची ही बदललेली चाल अत्यंत शुभ फलदायी ठरेल. व्यवसायातील सर्व प्रकारचे अडथळे नष्ट होऊन आर्थिक लाभाच्या नवनवीन संधी निर्माण होतील. जे तरुण नवीन नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांना चांगल्या ठिकाणाहून रोजगाराची उत्तम संधी प्राप्त होईल.शारीरिक स्वास्थ्य: या काळात मानसिक ताणतणाव दूर होऊन तुमच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा पाहायला मिळेल. आर्थिक बाबींमध्ये सुकाळ राहील. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.