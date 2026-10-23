संस्कृती

पुढील 111 दिवस कसे असतील? शनीच्या नक्षत्र बदलामुळे ‘या’ राशींना संकेत!

Shani Nakshatra 2026 : शनी नक्षत्र परिवर्तन २०२६ मुळे पुढील १११ दिवस वृषभसह ५ राशींना नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात, असे ज्योतिषीय अंदाज सांगतात. जाणून घ्या कोणत्या राशींचा यात समावेश आहे.
Shani Nakshatra 2026

Shani Nakshatra 2026

Sakal

Aarti Badade
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Shani Nakshatra 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीच्या नक्षत्रातील बदलाला विशेष महत्त्व दिले जाते. या ग्रहाच्या गोचराचा परिणाम विविध राशींच्या जीवनावर होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.

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