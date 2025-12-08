संस्कृती

Horoscope Prediction : 2026 मध्ये 3 राशींवर होणार पैशांची बरसात ! शनी महाराजांचं तीनदा भ्रमण ठरणार फायदेशीर

Shani Transit Benefit 3 Lucky Zodiac Signs 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीचं भ्रमण तीन राशींवर विशेष प्रभाव टाकणार आहे. या भ्रमणामुळे तीन राशींना खूप फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Shani Transit Benefit 3 Lucky Zodiac Signs 2026

Shani Transit Benefit 3 Lucky Zodiac Signs 2026

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : शनी ग्रह, शनी देव ही नाव ऐकली की अनेकजण घाबरतात. अत्यंत कठोर, न्यायप्रिय ही शनी देवांची ओळख आहे. पण तुमचे कर्म चांगले असतील तर शनी देव तुम्हाला नक्कीच भरभरून आशीर्वाद देतात. पण जर तुमचं कर्म वाईट असेल तर त्याचे वाईट परिणाम भोगल्याशिवाय तुम्ही राहत नाहीत.

Loading content, please wait...
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
Zodiac
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com