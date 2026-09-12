संस्कृती

शनीची वक्री असणं फायदेशीर! 'या' ४ राशींचं नशीब चमकणार; पैशांसह करिअरमध्ये मोठा फायदा

Shani Vakri 2026: 4 Lucky Zodiac Signs : २७ जुलैपासून सुरू झालेली शनीची वक्री अवस्था ११ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. या काळात काही राशींना शनीची विशेष कृपा मिळण्याची शक्यता आहे.
Shani Vakri 2026: 4 Lucky Zodiac Signs

Shani Vakri 2026: 4 Lucky Zodiac Signs

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

ज्योतिषशास्त्रानुसार शनीला कर्माचा न्यायाधीश मानलं जातं. त्यामुळे व्यक्तीने केलेल्या कर्मानुसार शनी त्याला फळ देतात, असं मानलं जातं. सध्या शनी वक्री अवस्थेत असून या काळात त्यांचा प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळू शकतो. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, २७ जुलैपासून सुरू झालेली शनीची वक्री अवस्था ११ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. या काळात काही राशींना शनीची विशेष कृपा मिळण्याची शक्यता आहे.

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