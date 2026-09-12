शनीची वक्री असणं फायदेशीर! 'या' ४ राशींचं नशीब चमकणार; पैशांसह करिअरमध्ये मोठा फायदा

ज्योतिषशास्त्रानुसार शनीला कर्माचा न्यायाधीश मानलं जातं. त्यामुळे व्यक्तीने केलेल्या कर्मानुसार शनी त्याला फळ देतात, असं मानलं जातं. सध्या शनी वक्री अवस्थेत असून या काळात त्यांचा प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळू शकतो. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, २७ जुलैपासून सुरू झालेली शनीची वक्री अवस्था ११ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. या काळात काही राशींना शनीची विशेष कृपा मिळण्याची शक्यता आहे..वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनीची वक्री चाल फायदेशीर ठरू शकते. नोकरीत प्रमोशनची वाट पाहणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही हा काळ सकारात्मक राहू शकतो. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामं पुन्हा मार्गी लागू शकतात. जुन्या संपर्कातून नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थितीतही हळूहळू सुधारणा होऊ शकते. मात्र, निर्णय घेताना घाई न करता संयम ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल..Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशीची आर्थिक कोंडी फुटणार? नोकरीची संधी, सरकारी कामात यश अन् पैशाबाबत मिळणार दिलासा.कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांसाठी वक्री शनी करिअरच्या बाबतीत चांगले संकेत देऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढतील, पण त्यातूनच तुमची वेगळी ओळख निर्माण होऊ शकते. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना नवीन पर्याय मिळू शकतात. आर्थिक अडचणी काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. मात्र, खर्च आणि बचत यांचा योग्य मेळ ठेवणं गरजेचं आहे..कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांची रखडलेली कामं पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. काम करण्याचा उत्साह वाढेल आणि प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांचा चांगला पाठिंबा मिळू शकतो. नवीन जबाबदारी मिळण्याचीही शक्यता आहे. व्यावसायिकांना जुन्या ग्राहकांकडून पुन्हा काम मिळू शकतं. उत्पन्नाचे नवीन मार्गही निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशीच्या नशिबाला मिळणार मोठी कलाटणी! नोकरी, पैसा आणि प्रवासात मिळणार अनपेक्षित लाभ.मिथुन राशीमिथुन राशीसाठीही हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो. करिअरमध्ये प्रगतीसोबत मेहनतीचं योग्य फळ मिळण्याची शक्यता आहे. एखाद्या मोठ्या यशाची वाट पाहणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन डील मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, कुठेही पैसे गुंतवताना पूर्ण चौकशी करूनच निर्णय घेणं फायदेशीर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.