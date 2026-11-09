शनीची वक्री चाल; ११ डिसेंबरपर्यंत 'या' ५ राशींच्या नशिबात संघर्ष? एकामागोमाग संकटांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता...

Shani Vakri 2026: ज्योतिषशास्त्रामध्ये शनी देवाला कर्माचे फळ देणारा आणि न्यायदेवता मानले गेले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देणाऱ्या शनीच्या ग्रहस्थितीत होणाऱ्या बदलांचा प्रभाव सर्व १२ राशींच्या जीवनावर स्पष्टपणे दिसून येतो. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये शनी मीन राशीत आणि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रात वक्री अवस्थेत मार्गक्रमण करत आहे. शनीची ही वक्री चाल आगामी ११ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे.शनिदेवाच्या या भ्रमणामुळे आणि वक्री गतीमुळे काही विशिष्ट राशींच्या जातकांसाठी हा काळ अत्यंत संवेदनशील आणि आव्हानात्मक ठरू शकतो. नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार आणि कौटुंबिक जीवनात या काळात विशेष सावधानी बाळगणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकारचे घाईघाईने निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. शनीच्या या वक्री प्रभावाखाली येणाऱ्या प्रमुख ५ राशी आणि त्यांच्यासाठीचे धोके खालीलप्रमाणे आहेत- .वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक बाबींमध्ये अत्यंत सावध राहण्याचा आहे. विचार न करता कोणालाही पैसे उधार देणे टाळावे. कर्मक्षेत्रात कामाचा अतिरिक्त ताण वाढू शकतो, ज्यामुळे वरिष्ठांशी चर्चा करताना आपल्या भाषेवर आणि संवादावर विशेष नियंत्रण ठेवावे. व्यावसायिकांनी कोणताही मोठा किंवा घाईचा निर्णय घेणे टाळावे. तसेच, कुटुंबात छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून वाद निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे संयम राखणे हिताचे ठरेल..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .मिथुन राशीमिथुन राशीच्या जातकांसाठी व्यावसायिक जीवन काहीसे आव्हानात्मक ठरू शकते. कार्यक्षेत्रात जबाबदाऱ्यांचा भार वाढल्यामुळे नाहक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी मानसिक संयम बाळगणे गरजेचे असून, नवीन नोकरी बदलण्याबाबत कोणताही निर्णय घाईत घेऊ नये. व्यावसायिकांनी कोणत्याही मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारापूर्वी किंवा करारापूर्वी विचारविनिमय करावा. या काळात आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे..तूळ राशीतूळ राशीच्या व्यक्तींनी या काळात आपल्या गुप्त शत्रू आणि विरोधकांपासून सावध राहावे. ऑफिसमध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी इतरांच्या प्रभावाखाली येऊन कोणतेही चुकीचे निर्णय घेऊ नका. आर्थिक नियोजनासाठी योग्य बजेट तयार ठेवा, कारण अचानक खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या जुन्या वादाचे प्रकरण किंवा कायदेशीर अडचणी पुन्हा समोर येऊ शकतात. तथापि, आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून तुम्ही या कठीण परिस्थितीवर मात करू शकता..मकर राशीमकर राशीच्या लोकांना व्यावसायिक जीवन आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमध्ये योग्य संतुलन साधावे लागेल. यशासाठी या काळात तुम्हाला अधिक कष्टाची तयारी ठेवावी लागेल, पण केलेल्या मेहनतीचे सकारात्मक फलित मिळण्यासाठी काहीसा प्रतीक्षाकाळ असू शकतो. कोणतेही काम अपूर्ण सोडण्याची चूक करू नका. व्यावसायिकांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्ण सतर्कता बाळगावी. कामाच्या व्यापातून कुटुंबासाठी वेळ काढणे आणि छोट्या गोष्टींवरून ताण घेणे टाळणे फायद्याचे ठरेल..कुंभ राशीकुंभ राशीच्या जातकांसाठी आर्थिक बाबतीत हा काळ कठीण असू शकतो. या काळात अनावश्यक आणि अवाजवी खर्चामध्ये अचानक वाढ होऊ शकते. कोणालाही आर्थिक मदत किंवा कर्ज देताना हजार वेळा विचार करा. नोकरदार वर्गानी आपल्या दैनंदिन कामात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा दाखवू नये. घरातील सदस्यांशी संवाद साधताना शब्दांवर नियंत्रण ठेवावे. गुंतवणुकीचे निर्णय अतिशय काळजीपूर्वक आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने घ्यावेत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: किचनच्या ओट्यावर कधीही ठेवू नका 'या' ४ गोष्टी; स्वयंपाकघरातील चुकांमुळे वाढेल दारिद्र्य! जाणून घ्या वास्तुनियम....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.