Shardiya Navratri 2025 Zodiac Predictions: शारदीय नवरात्रीत 'या' राशींचा सुरू होईल गोल्डन टाइम, होतील मालामाला

शारदीय नवरात्रीमध्ये कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे?नवरात्रीच्या या काळात भक्त माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडतील..Shardiya Navratri 2025 lucky zodiac signs: हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा शारदीय नवरात्र 22 सप्टेंबरला सुरू होणार आहे. या काळात माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. तसेच अनेक भक्त नवरात्रीत उपवास करतात. तसेच घराघरांमध्ये अखंड दिवा लावला जातो. तर अनेक लोक घटस्थापना करतात. .शारदीय नवरात्र हा शक्तीच्या उपासनेसाठी समर्पित सर्वात महत्त्वाचा सण मानला जातो, जिथे भक्त त्यांच्या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात. ज्योतिषांच्या मते, शारदीय नवरात्राचा प्रत्येक दिवस सर्वांसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. तसेच यंदा पुढील काही राशींसाठी गोल्डन टाइम सुरू होणार असून धन लाभ होणार आहे. .पुढील राशींचा सुरू होईल गोल्डन टाइममेषमेष राशीसाठी शारादीय नवरात्र खूप शुभ राहणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढवण्याचा हा काळ आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे लवकर पूर्ण होतील. करिअरच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि व्यवसायाचा विस्तार शक्य आहे. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी शारदीय नवरात्र गोल्डन टाइम सुरू करणार आहे. हा काळ अपवादात्मक सौभाग्य घेऊन येईल. जमीन, वाहने आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये फायदा होईल. .Shardiya Navratri 2025: यंदा 22 की 23 शारदीय नवरात्री कधी? जाणून घ्या घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त अन् वेळ .धनु धनु राशीसाठी नवरात्र हा आर्थिक समृद्धीचा काळ आहे. संपत्तीचे नवीन स्रोत उदयास येतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. या काळात विद्यार्थ्यांसाठीही यश मिळेल. आरोग्य सुधारेल आणि मानसिक शांती मिळेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. .धार्मिक मान्यतेनुसार शारदीय नवरात्राचा पहिला दिवस म्हणजेच घटस्थापना किंवा कलश स्थापना साजरी केली जाते आणि हा दिवस योगायोगापेक्षा कमी मानला जात नाही. यावेळी शारदीय नवरात्रात ब्रह्मयोग, शुक्ल योग आणि महालक्ष्मी राजयोगासह अनेक शुभ योगायोग निर्माण होणार आहेत. नवरात्र काही लोकांसाठी केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर त्यांच्या करिअर, संपत्ती आणि वैयक्तिक जीवनातही शुभ परिणाम आणू शकते.