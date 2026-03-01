Devotional Journey: शेगाव वारीचा अलौकिक अनुभव! डोळे भरून दर्शन घेताच जीवन कृतार्थ झालं

परवा एकादशीला त्यांच्याच कृपेने शेगाव ची वारी घडली. डोळे भरून किती पाहू आणि किती नको असे मला झाले होते. अंगरखा घातलेले , फुलांनी सजवलेले आणि सरते शेवटी फेटा घालून प्रत्येक भक्ताला भरभरून आशीर्वाद देणारी तिन्ही रूपे पाहता आली. खरच जीवन कृतार्थ झाले. जगातील सर्व सुखे समाधान हे महाराजांच्या चरणी आहे याची ग्वाही पुन्हा पुन्हा दर्शनातून मिळत असते. असीम शांतता अनुभवायची असेल तर एकमेव पर्याय म्हणजे आपल्या सद्गुरूंचे दर्शन मग ते शिर्डी , शेगाव , अक्कलकोट कि अजून काहीही असो. गुरुतत्व अनुभवणे हे महत्वाचे. जीवनातील सगळ्या दुक्खांची होळी करणाऱ्या त्यांच्या पदस्पर्शानी पुनीत झालेल्या ह्या तीर्थांचे जेव्हा दर्शन घडते तेव्हा जीवनातील सर्व आसक्ती संपुष्टात येतात. आपल्यातील षड्रिपूंना संपवायचे असेल तर त्याची सुरवात नामस्मरणाने होते हे निश्चित. महाराजांच्या पोथीचे पारायण प्रदक्षिणा, तीर्थ, महाप्रसाद अजून काय हवे जीवनात. घरी आले आहे पण मन तिथेच त्यांच्याच चरणाशी गुंतलेले आहे..नुसते दर्शन आपले जीवन बदलवू शकत नाही तर त्यांनी आखून दिलेल्या मार्गावर कुठलीही आसक्ती न ठेवता कितीही संकटे आली तर चालत राहणे , शांततेत जीवन व्यतीत करणे आणि अखेरच्या श्वासापर्यंत कष्ट करून सन्मार्गाने जगणे हाच परमार्थ आहे.पहाटे दर्शन घेताना मंदिरातील सनईचे सूर कानावर पडत होते , ह्या सुरात जीवन सुद्धा एक लय पकडते आणि ती सेवेची नामस्मरणाची होय. एकदा ह्या सुरात आयुष्य लयबद्ध झाले कि इतर कुठले सूर कानावर येतच नाहीत अशी अवस्था होते. महाराज हेच जीवनाचे अंतिम सत्य आहे.महाराज साधे सोपे आहेत पण ते कळायला आपल्याला उभा जन्म लागतो , सतत कुणाचा तरी द्वेष मत्सर हेवा करणारे सतत कुणाना कुणाला पाण्यात पाहणारे आपण आपल्याच गुर्मीत मस्तीत वावरणाऱ्या तुम्हा आम्हाला त्यांची खरी ओळख होईपर्यंत जीवनाचा अंतिम टप्पा आलेला असतो आणि मग मागे वळून पहिले कि समजते किती शुल्लक गोष्टीचा विपर्यास करून माणसे तोडली आपण . प्रपंचातून वेळ नाही असे म्हणत तोही निट केला नाही आपण ह्याची खंत वाटते . नुसते शरीराने सगळ्या तीर्थांची दर्शने घेत राहिलो फोटो काढत राहिलो पण त्यांची छबी आपल्या हृदयात आजवर पोहोचवू शकलो नाही. कारण आपण दर्शन घेतले पण मनाने कायम कोरडेच राहिलो. महाराजांच्या नुसत्या आठवणीने डोळ्यात अश्रू आले तर मनातून कुठेतरी हललो आहोत आपण असे समजावे. उभा जन्म गेला दर्शन घेण्यात पण त्यांची ओळख पटलीच नाही , काढून टाकूया आज तो मनातील द्वेष मत्सर , निच वृत्तीने कुणाचा अपमान करणे , निंदा , निर्भत्सना , सगळी जळमटे दूर करुया आणि मग बघा आपल्या हृदयात आपल्याही नकळत आपले सद्गुरू कसे विराजतील..शेगाव ची पवित्र भूमी जिथे महाराजांनी आपले अस्तित्व आजही ठेवले आहे जे सतत जाणवत राहते. भक्त त्यांच्या एका कृपा कटाक्षासाठी तळमळत आहेत , जिथे जीवन कसे जगायचे आणि प्रपंच करताना परमार्थ कसा हृदयात फुलवायचा ह्याचे धडे मिळत आहेत ते शेगाव आणि तेथील आसमंत महाराजांच्या अस्तित्वाने भरून पावला आहे.महाराजांचे आपल्यावर बारीक लक्ष असते म्हणूनच कधी चुकलो कि लगेच शिक्षा असते आपण पुन्हा चुकू नये म्हणून. घराच्या उंबरठ्या पर्यंत घरातील माणसे, पुढे स्मशानापर्यंत आप्त , पण भडाग्नी दिल्यावर कोण ? तेव्हा त्यांचा हात घट्ट पकडून ठेवायचा कारण ते आपल्यासोबत जन्मोजन्मी आहेत.महाराजांच्या समोर हात जोडून उभे राहिले तेव्हा सगळे विसरले. त्यांना म्हंटले आमरण वारी घडो आणि सदैव तुमचे चिंतन राहूदे. तुम्हालाही माझ्याशिवाय करमत नाही ना महाराज असे म्हणून पोटभर गप्पा मारल्या. काय मागू ? आणि किती मागू ? न मागताच देत आहेत सर्व , जीवनाला सद्गुरूंचा परीसस्पर्श झालेला प्रत्येक क्षणाला मी अनुभवत आहे. ते माझ्या साठी आणि मी त्यांच्यासाठी अशी झक्कास जोडी जमलेली असताना निर्भय होवून जीवन जगत आहे. महाराजांचा ध्यास लागणे हीच गुरुकृपा आहे आणि ती शेवटच्या श्वासापर्यंत वाढतच जाणार आहे. एकादशी असल्यामुळे महाप्रसाद घेतला आणि मठातच बसून त्यांचे अस्तित्व अनुभवू लागले. गादी पाशी महाराजांचे भक्त पारायण करून आपली सेवा समर्पित करत होते. किती क्षणभंगुर अस्तित्व आहे आपले ते त्यांच्या असण्याने जाणवत होते. चिंगुले आपण किती निरर्थक उद्या मारत असतो..महाराजांना आपलेसे करायचे असेल तर हृदयापासून हाक हवी त्यांना मिठाई , पेढे फुले काहीही नको. अंतर्मनापासून त्यांचे एकदा झालो कि भेदभाव उरत नाही. त्यांच्या अस्तित्वात आणि इच्छेत आपल्या सर्व इच्छा विलीन झाल्या कि आपण आणि ते वेगळे उरतच नाही. असे झाले कि मग उर्वरित जीवन सुद्धा आपले राहत नाही आपण देहाने सर्वत्र वावरतो पण मन त्यांच्या चरणी असते.कश्याचा मोह उरत नाही कि कसल्या वासना. जीवन हे भक्तीमय होवून जाते. आपला जन्म भक्तीसाठीच आहे हा विचार मनी रुजतो आणि एकदा का विचार रुजला कि मन शांत होते. सतत काहीतरी हवे मिळवायचे आहे हा भाव विसर्जित होतो..डोळ्यातील वासना आसक्ती गेली पाहिजे आणि फक्त भक्ती प्रेम राहिले पाहिजे तरच परमार्थाची प्राप्ती आहे. इच्छाराम शेटजींची कथा लक्ष्यात आहे ना. चार पुरुषांचे अन्न प्रश्न करून महाराजांनी उलटी करून आपल्या वासनेवर कसे जिंकावे ते शिकवले. अन्न हे पूर्णब्रम्ह आहे आणि त्याचा सर्वप्रथम मान कसा ठेवायचा ते महाराजांनी आपल्या श्री गजानन विजय ग्रंथात शिकवले आहे. वाचतो सर्व आपण मोठमोठ्या गप्पाही मारतो पण अनुकरण शून्यच आहे. दंभ जाताजात नाही. शून्य अस्तित्व आहे आपले ह्या भूमीवर त्याची कितीही काहीही झाले तरी जाणीव होत नाही . मोठ्या गमज्या मारण्यात आणि लोकांना वाटेल तसे वागवण्यात , अहंकार करण्यात जन्म गेलाय आपला ह्याची जाणीव कधी होणार आहे आपल्याला ? सतत काही ना काही मिळवायचे असते आपल्याला मग ते लोकां लुबाडून का होयीना कुठल्याही अनैतिक मार्गाने होईना पण मिळवायचे असते , पण तरीही मन अशांत असते , पटतंय का? पैशाच्या मागे किती धावणार आपण ? मन मोठे करुया जाताना काहीही घेवून नाही जायचे इथून. महाराजांनी आपल्याला द्यायचे बंद केले तर काय होईल आपले हाच भाव मनी ठेवून गरजू व्यक्तींना सतत मदत करत राहूया, जे जे आहे ते इथेच ठेवून जायचे आहे. सतत देत राहूया पण ते धान्य असो अथवा ज्ञान. देण्यातील आनंद लुटुया. महाराज आपल्या ह्या सत्कृत्यावर नक्कीच आपली पाठ थोपटतील..आपल्या मनात कुठलाही विचार यायच्या आधीच तो त्यांना समजलेला असतो. गांज्या देणाऱ्या गोसाव्याची गोष्ट आपण गजानन विजय मध्ये वाचलीच आहे. त्याच्या इच्छे खातर महाराजांनी गांजा ओढला पण व्यसनाधीन झाले नाही. हेच तर आपल्याला शिकायचे आहे. कुठल्याही वासनेच्या अधीन न होता कुठे थांबायचे ते समजण्यासाठी मनाला सतत नामस्मरणाचे वळण लावले पाहिजे. काय सोडून द्यायचे ते समजले पाहिजे. वर्षानुवर्ष जुन्या आठवणी अपमान ह्याची जळमटे मनातून दूर करता आली पाहिजेत. ह्यापेक्षा जीवनाला महाराजांच्या अस्तित्वाचा परीसस्पर्श होणे महत्वाचे.शेगाव दर्शन हा एक अध्यात्मिक उर्जेचा प्रवास आहे ती ट्रीप नाही तर अध्यात्मातील एक पायरी आहे. आपला कायापालट होणारा प्रवास , आपल्याच जीवनाकडे त्रयस्थ नजरेतून शिकवणारा मार्ग आणि अध्यात्माची खरी ओळख उलगडून दाखवणारा अनमोल काळ. जगाच्या पाठीवर कुठेही अनुभवायला मिळणार नाही अशी शांतता आणि महाराजांची कृपा अनुभवून, महाराजांचे चरण आणि त्यांची अमोल मूर्ती नजरेत साठवून परतीचा प्रवास सुरु केला...पुन्हा पुन्हा शेगाव ला जाण्याची अभिलाषा मनात ठेवूनच . डोळ्यातून अश्रुधारा लागल्या होत्या पण मन कृतार्थ झाले होते.आपले जीवन त्यांना समर्पित करणे हा एकमेव उद्देश ठेवून जगलो तर त्यांची कृपा झाल्याशिवाय अनुभवल्याशिवाय आपण राहणार नाही ह्याची खात्री असावी. सौ. अस्मिता दीक्षित पत्रिकेसाठी संपर्क : 8104639230.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 