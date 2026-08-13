Shravan Calendar 2026: कॅलेंडर कशाला उघडताय? श्रावणातल्या सगळ्या सणांची यादी इथेच वाचा

बरसणाऱ्या पावसाच्या सरी, अंगणात पसरलेली हिरवाई आणि कानावर पडणारा 'हर हर महादेव'चा गजर अशा अत्यंत पवित्र आणि उत्साही वातावरणात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात विशेष स्थान असलेल्या श्रावण महिन्याला आजपासून (ता. १३) सुरवात होत आहे. हा नांगल्याचा उत्सव ११ सप्टेंबरला श्रावणी अमावास्येला (पोळा) समाप्त होणार आहे. या महिनाभरात देवघरांत पूजा-अर्चा, मंदिरांमध्ये अभिषेक, उपवास-उपासना आणि घराघरांत सणांची लगबग पाहायला मिळणार आहे. .शिवभक्तांसाठी सोमवार, महिलांसाठी मंगळागौर, नागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि पोळा अशा विविध सणांची सुंदर मालिकाच सजणार आहे. कवी कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील ओळींप्रमाणे, 'हासरा नाचरा... जरासा लाजाळू... सुदर साजरा... श्रावण आला' असाच काहीसा अनुभव आता सर्वत्र येणार आहे..श्रावणातील प्रमुख सण, व्रते आणि त्यांचे महत्त्वश्रावण सोमवार (१७, २४, ३१ ऑगस्ट आणि ७ सप्टेंबर) : यंदा श्रावण महिन्यात चार सोमवार येत आहेत. या दिवशी शिवमुठीचे व्रत केले जाते. शिवमंदिरांमध्ये पहाटेपासूनच अभिषेक, पूजा आणि दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होणार आहे. बेलपत्र, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आणि 'ॐ नमः शिवाय 'चा नामजप ऐकायला मिळेल.मंगळागौर (१८ आणि २५ ऑगस्ट, १ सप्टेंबर) : श्रावणातील प्रत्येक मंगळवार हा नवविवाहित महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या दिवशी मंगळागौरीच्या पूजेचा खास दिवस असतो. पूजा, आरती आणि नैवेद्यानंतर रात्री जागवून झिम्मा, फुगडी, उखाणे आणि पारंपरिक खेळांची रंगत वाढणार आहे..नागपंचमी (१७ ऑगस्ट) : श्रावण महिन्यातील पहिला मोठा सण म्हणजे नागपंचमी. या दिवशी नागदेवतेची पूजा केली जाते. लाह्या, दूध, फुले आणि नैवेद्य अर्पण करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी पाळली जाते. नागपंचमीच्या निमित्ताने सर्पाविषयीची भीती दूर करून त्यांच्या पर्यावरणीय महत्त्वाविषयी जाणीव निर्माण करण्यासाठी सर्पमित्रही सज्ज झाले आहेत.पुत्रदा एकादशी (२३ ऑगस्ट) : श्रावण शुद्ध पुत्रदा एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा, उपवास आणि विष्णुसहस्रनाम पठण करण्याची परंपरा आहे. मंदिरांमध्ये विशेष पूजा-अर्चा आणि भजन-कीर्तनाचे आयोजन केले जाते..नारळी पौर्णिमा व रक्षाबंधन (२८ ऑगस्ट) : हा दिवस दुहेरी आनंदाचा असतो. कोळी बांधव समुद्राला नारळ अर्पण करून पारंपरिक पद्धतीने नारळी पौर्णिमा साजरी करणार आहेत. याच दिवशी भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा धागा अधिक घट्ट करणारा रक्षाबंधनाचा उत्सवही मोठ्या उत्साहात साजरा होईल.वरलक्ष्मी व्रत (२८ ऑगस्ट) : रक्षाबंधनाच्या दिवशीच वरलक्ष्मी व्रतही केले जाणार आहे. महिला लक्ष्मीचे पूजन करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करतील. यासाठी घरातील देवघर सजवणे, रांगोळी काढणे आणि नैवेद्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे..श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व गोपाळकाला (४ आणि ५ सप्टेंबर) : ४ सप्टेंबरला श्रीकृष्ण जन्माष्टमीची धूम पाहायला मिळेल. मध्यरात्री कृष्णजन्म, अभिषेक, आरती, भजन आणि कीर्तनाने मंदिरांमध्ये भक्तीचा जल्लोष रंगेल. बाळकृष्णाच्या सजावटीपासून ते दुसन्या दिवशी (५ सप्टेंबर) दहीहंडीच्या विविध थरारक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.पोळा (१० सप्टेंबर) : श्रावण अमावास्येला साजरा होणारा *पोळा हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कृषिसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. वर्षभर शेतात कष्ट करणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस असतो. बैलांना अंघोळ घालणे, सजवणे, शिंगांना रंग लावणे आणि त्यांची पूजा करण्याची लगबग गावागावांमध्ये पाहायला मिळेल..श्रावणातील प्रमुख तिथी व दिनविशेष१३ ऑगस्ट - श्रावण प्रारंभ१५ ऑगस्ट - दुर्वा गणपती चतुर्थी१७ ऑगस्ट- नागपंचमी, पहिला श्रावण सोमवार१८ ऑगस्ट - पहिली मंगळागौर२४ ऑगस्ट - पुत्रदा एकादशी, दुसरा श्रावण सोमवार२५ ऑगस्ट - दुसरी मंगळागौर२८ ऑगस्ट - वरलक्ष्मी व्रत, रक्षाबंधन, नारळी पौर्णिमा३१ ऑगस्ट - तिसरा श्रावण सोमवार.१ सप्टेंबर - तिसरी मंगळागौर४ सप्टेंबर - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी५ सप्टेंबर - गोपाळकाला७ सप्टेंबर - चौथा व शेवटचा सोमवार, अजा एकादशी८ सप्टेंबर - प्रदोष व्रत१० सप्टेंबर - श्रावण अमावस्या, पोळा (श्रावण सांगता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.