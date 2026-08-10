संस्कृती

SHRAVAN 2026 : “श्रावणात भोलेनाथांची विशेष कृपा! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठा चमत्कार”

SHRAVAN 2026 LUCKY ZODIAC SIGNS: श्रावण महिना मेष, सिंह आणि तूळ राशींसाठी खास ठरू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार या राशींना आर्थिक फायदा, नोकरी-व्यवसायात प्रगती आणि घरात आनंद मिळण्याचे संकेत आहेत. महादेवाची पूजा आणि ‘ॐ नमः शिवाय’चा जप शुभ मानला जातो.
SHRAVAN 2026

SHRAVAN 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SHRAVAN 2026 LUCKY ZODIAC SIGNS: श्रावण महिना भगवान शंकराच्या भक्तीसाठी खास मानला जातो. या महिन्यात महादेवाची पूजा, अभिषेक आणि उपासना केली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, यंदाच्या श्रावणात मेष, सिंह आणि तूळ राशीच्या लोकांसाठी काळ चांगला राहण्याचे संकेत आहेत.

या राशींच्या लोकांना पैशांशी संबंधित फायदा होऊ शकतो. नोकरी-व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर घरातील वातावरणही आनंदी राहू शकते. चला पाहूया, या तीन राशींसाठी श्रावण महिना कसा असेल.

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