SHRAVAN 2026 : “श्रावणात भोलेनाथांची विशेष कृपा! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठा चमत्कार”

SHRAVAN 2026 LUCKY ZODIAC SIGNS: श्रावण महिना भगवान शंकराच्या भक्तीसाठी खास मानला जातो. या महिन्यात महादेवाची पूजा, अभिषेक आणि उपासना केली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, यंदाच्या श्रावणात मेष, सिंह आणि तूळ राशीच्या लोकांसाठी काळ चांगला राहण्याचे संकेत आहेत. या राशींच्या लोकांना पैशांशी संबंधित फायदा होऊ शकतो. नोकरी-व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर घरातील वातावरणही आनंदी राहू शकते. चला पाहूया, या तीन राशींसाठी श्रावण महिना कसा असेल..मेष रासमेष राशीच्या लोकांसाठी श्रावण महिना चांगला ठरू शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी चांगली संधी मिळू शकते. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याचे संकेत आहेत.आरोग्याच्या बाबतीतही हा काळ चांगला राहू शकतो. आधीपासून काही त्रास असेल तर त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात मिळणाऱ्या संधींचा योग्य फायदा घेणं महत्त्वाचं ठरेल..WEEKLY HOROSCOPE: नशिबाची दारं उघडणार! ‘या’ राशींना पुढील ७ दिवसांत पैसा, प्रमोशन अन् मोठी संधी.सिंह राससिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास या काळात वाढू शकतो. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांचा चांगला फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठीही श्रावण महिना फायदेशीर ठरू शकतो. व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात आणि आर्थिक फायदा होण्याचे संकेत आहेत.यासोबतच तुमच्या कामाची आणि प्रयत्नांची दखल घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढण्याची शक्यता आहे..तूळ रासतूळ राशीच्या लोकांसाठी श्रावण महिना घरच्या वातावरणाच्या दृष्टीने चांगला राहू शकतो. कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहण्याची शक्यता आहे. घरातील एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चांगला निर्णय होऊ शकतो.नवीन काम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ त्यासाठी चांगला मानला जातो. त्याचबरोबर पैशांशी संबंधित अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होऊ शकते..मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : या आठवड्यात मिळेल व्यावसायिक यश अन् शुभवार्ता.महादेवाची पूजा केल्यास मिळेल फायदा?ज्योतिषशास्त्रानुसार श्रावण महिन्यात भगवान शंकराची पूजा केल्यास या राशींच्या लोकांना चांगले परिणाम मिळू शकतात. श्रावणात महादेवाला जल अर्पण करणे, ‘ॐ नमः शिवाय’चा जप करणे आणि श्रद्धेने पूजा करणे शुभ मानले जाते.मात्र, हे ज्योतिषशास्त्रावर आधारित अंदाज आहेत. प्रत्यक्ष आयुष्यात चांगले परिणाम मिळवण्यासाठी प्रयत्न आणि योग्य निर्णय घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.