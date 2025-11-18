Swami Samarth: स्वामी समर्थ महाराजांचा गूढ प्रवास! भारत खंडातून फिरताना तयार होतो 'ॐ' आकार... प्रत्येक भक्ताने वाचावी अशी माहिती

अक्कलकोटचे संत श्री स्वामी समर्थ महाराज हे अवधूत अवस्थेतील दत्तात्रेय अवतार मानले जातात. त्यांच्या लीला अतिशय गूढ आणि रहस्यमयी आहेत. अलीकडे सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे, ज्यात स्वामी समर्थ महाराजांच्या भारतभर प्रवासाचा नकाशा दाखवला असून तो “ॐ” या ब्रह्मांडीय नादाच्या आकारात पूर्णपणे बसतो आहे. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर @aakash_narayankar यांनी शेअर केला असून लाखो भक्त त्यावर श्रद्धेने प्रतिक्रिया देत आहेत..स्वामी समर्थांचा प्रथम प्रगट स्थानaakash_narayankar सांगतात भक्तांमध्ये प्रसिद्ध असलेली कथा अशी की, स्वामी समर्थ महाराज कर्दळीवनात (कर्नाटक) अचानक प्रगट झाले. पण त्यापूर्वीचे सत्य फार कमी लोकांना माहीत आहे. स्वामींनी सर्वप्रथम पंजाब प्रांतातील हस्तिनापूरजवळील चेली गावी बालरूपात अवतार घेतला. तेथे त्यांनी एका भक्ताचे मोठे कर्ज फेडले आणि त्यानंतर ते संपूर्ण भारतभर संचार करू लागले..ॐ आकारातील अद्भुत प्रवासस्वामी समर्थांनी केलेला संपूर्ण भ्रमणक्रम असा आहे:- पंजाब → हिमाचल प्रदेश → उत्तर प्रदेश → मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश → वाराणसी → अरुणाचल प्रदेश → मणिपूर → पश्चिम बंगाल- कोलकाता → पुन्हा वाराणसी → ओडिशा → आंध्र प्रदेश- आंध्र प्रदेश → कर्नाटक → महाराष्ट्र (अक्कलकोट).Swami Samarth Prakatdin : स्वामी समर्थांच्या पूजेतील श्री दत्तांची मूर्ती कोल्हापूरातील 'या' मंदिरात आहे!\n\n.दैवी लीलाहा संपूर्ण मार्ग भारताच्या नकाशावर मॅप केला असता तो अगदी परफेक्ट “ॐ” या अक्षराच्या आकारात येतो. म्हणजेच स्वामी समर्थांनी आपल्या चरणांनीच ब्रह्मांडाच्या मूल नादाचे (ॐकाराचे) दर्शन घडवले. हा योगायोग नसून त्यांची दैवी लीला आहे, असे भक्तांचे मत आहे..भक्तांचे चार स्तर आणि स्वामींची शिकवणआकाश नारायणकर यांनी स्वामी समर्थ भक्तीमध्ये चार स्तर सांगितले...१. स्वामी-सूत (ज्यांना स्वामी स्वतः कानात सांगतात)२. स्वामी-दूत३. शिष्य४. भक्तस्वामी-सूतांना स्वामींच्या लीला व भूत-भविष्य-वर्तमानाची पूर्ण माहिती असते. स्वामी कधीही थेट उपदेश करीत नसत. टोमणे मारून, कठोर शब्दांतून किंवा स्वतःच्या कृतीतून ते संकटातून मार्ग दाखवत असत..डिस्क्लेमर :ही माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर आधारित आहे. यात दैवी श्रद्धा व धार्मिक विश्वासाचा समावेश असल्याने वाचकांनी ही माहिती आपापल्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि समजुतीनुसार घ्यावी. या व्हिडिओतील किंवा संदेशातील दाव्यांना आम्ही कोणताही दुजोरा, प्रमाणीकरण किंवा समर्थन देत नाही..Swami Samarth: स्वामी समर्थ महाराज स्वत: आशीर्वाद देताना... AI VIDEO व्हायरल, दर्शन चुकवू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.