Horoscope Shukra Gochar 2026 in Libra: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह ठराविक कालावधीनंतर राशी बदलतो आणि त्याचा परिणाम सर्व 12 राशींवर कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येतो. सुख, समृद्धी, कला, भौतिक साधने आणि नात्यांतील गोडव्याचा कारक मानला जाणारा शुक्र 22 नोव्हेंबर 2026 ला आपल्या तूळ राशीत परतत आहे. हे गोचर 1 जानेवारी 2027 पर्यंत म्हणजेच सुमारे 40 दिवस कायम राहणार आहे.शुक्र स्वराशीत येत असल्याने सर्वसाधारणपणे अनेक राशींना लाभ मिळण्याचे संकेत असले तरी, काही राशींच्या व्यक्तींना या काळात खर्चाचा ताळमेळ, नोकरी-व्यवसायातील निर्णय आणि नातेसंबंधांमध्ये विशेष दक्षता घेण्याची गरज भासू शकते..या राशींनी घ्यावी विशेष काळजीमीन राशीमीन राशीच्या व्यक्तींसाठी शुक्राचे हे गोचर काही बाबतीत तणाव किंवा आव्हाने निर्माण करणारे ठरू शकते. या कालावधीत खालील बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे-अनपेक्षित खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने बचतीवर ताण येऊ शकतो. चैनीच्या वस्तू किंवा मोठ्या खरेदीचे निर्णय घाईने न घेता पुढे ढकलणे अधिक हिताचे ठरू शकते.कामाच्या ठिकाणी चढ-उतार जाणवू शकतात. सहकाऱ्यांसोबत किंवा वरिष्ठांशी बोलताना संयम राखा आणि अनावश्यक वादात पडू नका. कोणताही करार किंवा आर्थिक कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी नीट तपासणी करा.गैरसमजातून वाद होण्याची शक्यता असते. जोडीदाराच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढणे किंवा जुन्या गोष्टी उकरून काढणे टाळून संवाद शांत ठेवा..Numerology: अभ्यासापेक्षा मस्ती आणि खेळण्यात जास्त रमतात 'या' मूलांकांची मुले; पालकांची चिंता वाढवणारा अंकशास्त्राचा अंदाज.वृश्चिक राशीशुक्राच्या या स्थितीत वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनीही व्यवहार आणि नात्यांत घाई टाळणे गरजेचे आहे-आवडीनिवडी, कपडे, दागिने किंवा इतर बाबींवर गरजेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास आर्थिक बजेट बिघडू शकते. खर्चाचा आढावा घेऊनच पावले उचला.नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठ किंवा सहकाऱ्यांशी मतभेद होऊ शकतात..व्यवसाय करणाऱ्यांनी नवीन गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि परताव्याबाबत घाई करू नये.नात्यांमध्ये लहानसहान कारणांवरून तणाव निर्माण होऊ शकतो. संवादात स्पष्टता आणि संयम ठेवल्यास वाद टाळता येतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Surya Gochar 2026: ३१ ऑगस्टपासून 'या' ४ राशींची होणार बंपर कमाई; करिअरमध्ये यश अन् उत्पन्नाचे नवे मार्ग होणार खुले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.