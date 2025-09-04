संस्कृती

5 राशींवर होणार माता लक्ष्मीची कृपा ! शुक्रादित्य योगामुळे होणार धनाचा वर्षाव आणि नवीन संधी

Shukra Gochar In Leo Marathi Horoscope 2025 : 15 सप्टेंबर शुक्र सिंह राशीत भ्रमण करणार आहे. यामुळे पाच राशींना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या.
kimaya narayan
Marathi Rashi Fal News 2025 : येत्या 15 सप्टेंबरला शुक्र सिंह राशीत भ्रमण करणार आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार, शुक्र आणि सूर्याचे संबंध चांगले मानले जात नाहीत. त्यामुळे हा योग तितकासा चांगला नाहीये. पण या युतीमुळे शुक्रादित्य राजयोग तयार होणार आहे कारण सिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे.

