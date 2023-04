Sita Navami 2023 : सीता नवमीला 'या' राशींना मिळणार सौभाग्याचा आशीर्वाद, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् पूजा विधी

Sita Navami 2023 : पंचांग नुसार, सीता नवमी दर वर्षी वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या नवमी तिथीला साजरी केली जाते म्हणजेच आज संपुर्ण देशात सीता नवमी साजरी केली जाणार आहे. त्रेता युगात याच तिथी वर देवी सीता भूमितून प्रकट झाली होती.

या दिवशी सीता मातेचे पुजन केल्याने तुमच्या आयुष्यातील सर्व दु:ख नष्ट होणार. आणि विवाहीत महिलांना सौभाग्यवतीचा आशीर्वाद मिळणार. आज आपण पुजा, मुहूर्त आणि सीता नवमीचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. (Sita Navami 2023 these zodiac signs will get blessing know about its puja vidhi and Muhurat )

सीता नवमीचा शुभ मुहूर्त

सीता नवमी तिथी ही 28 एप्रिल 2023 सायंकाळी 04:01 वाजतापासून सुरू झालेली असून 29 एप्रिल 2023 शनिवार, संध्या 06:22 वाजता पर्यंत असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही आज दिवसभर केव्हाही पूजा करू शकता.

सीता नवमीची पूजा विधि

सकाळी उठून अंघोळ करावी आणि त्यानंतर घरातील मंदिर स्वच्छ करावे.

पूजेनंतर देवी देवतांना गंगाजलनी अभिषेक करावा.

जर महिला या दिवशी उपवास ठेवत असेल तर त्यांनी फक्त फळे खावीत.

राम सीतेच्या मंदिरात जावे आणि मनोभावे पूजा करावी.

सर्व देवतांना फळ, तिळ आणि तांदूळ अर्पण करावे.

पूजेनंतर आरती करावी आणि प्रसाद चढवावा.

यादिवशी हनुमानजींची विशेष पूजा करावी.

सीता नवमीच्या दिवशी या राशींना मिळणार सौभाग्यवतीचा आशीर्वाद

मेष, कर्क, तुळ आणि वृश्चिक राशींच्या महिलांना सीता नवमी शुभ जाणार. सीता नवमीच्या राशींना सौभाग्याचा आशीर्वाद मिळणार.