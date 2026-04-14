Snake Attracting Trees : घराभोवती 'या' 5 प्रकारची झाडे असल्यास साप-नाग होतात आकर्षित, आत्ताच घ्या खबरदारी

निसर्गाच्या सानिध्यात राहणे कोणाला आवडत नाही? घराभोवती हिरवीगार झाडे लावली की मनाला प्रसन्नता मिळते आणि घराचे सौंदर्यही वाढते. मात्र वृक्षारोपण करताना आपण केवळ सौंदर्याचा विचार करतो, पण त्या झाडांच्या वैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष करतो. काही विशिष्ट झाडे त्यांच्या गंधामुळे, थंडव्यामुळे किंवा त्यांच्या रचनेमुळे सापांना आकर्षित करतात. साप हे मुळात थंड रक्ताचे प्राणी असल्याने त्यांना लपण्यासाठी सुरक्षित आणि थंड जागा हवी असते. जर तुमच्या बागेत किंवा अंगणात काही विशिष्ट वनस्पती असतील, तर तिथे सापांचा वावर वाढण्याची दाट शक्यता असते. म्हणूनच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपल्या घराभोवती कोणती झाडे असावीत आणि कोणती नसावीत याची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. .१. चंदनचंदन हे त्याच्या अतिशय सुगंधी लाकडासाठी आणि थंड गुणधर्मासाठी ओळखले जाते. चंदनाचा सुगंध केवळ माणसांनाच नाही, तर सापांनाही प्रचंड आकर्षित करतो. शास्त्रोक्त नियमानुसार साप सुगंधाकडे येत नाहीत परंतु चंदनाच्या झाडाचा गारवा आणि तिथे वावरणारे लहान कीटक किंवा पक्षी सापांचे खाद्य बनतात. चंदनाचे झाड नैसर्गिकरित्या थंड असते त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात स्वतःच्या शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी नाग आणि इतर साप या झाडाच्या मुळाशी किंवा फांद्यांवर विसावा घेणे पसंत करतात. जर तुमच्या घराच्या अगदी जवळ चंदनाचे झाड असेल तर तिथे सापांचा वावर असण्याची शक्यता जास्त असते. .२. मोगरा आणि रातराणीमोगरा आणि रातराणी ही फुले त्यांच्या तीव्र आणि मोहक सुगंधासाठी प्रसिद्ध आहेत. विशेषतः रात्रीच्या वेळी या फुलांचा सुगंध दूरवर पसरतो. हा सुगंध सापांना थेट आकर्षित करत नाही पण या फुलांच्या वासामुळे रात्रीच्या वेळी अनेक प्रकारचे कीटक, बेडूक आणि लहान उंदीर तिथे जमा होतात. हे सर्व सापांचे आवडते खाद्य आहे. भक्ष्याच्या शोधात असलेले साप आपोआपच या झाडांच्या दाट झुडपांमध्ये येऊन लपतात. या झाडांची वाढ अतिशय दाट आणि जमिनीला लागून असते, ज्यामुळे सापांना लपण्यासाठी उत्तम हायडिंग स्पॉट मिळतो. त्यामुळे ही झाडे घराच्या खिडकीपासून थोडी लांब लावणे हिताचे ठरते. .३. केवडाकेवड्याच्या झाडाचा उल्लेख अनेक पौराणिक कथांमध्ये सापांशी जोडलेला आढळतो. केवड्याच्या फुलाला अतिशय उग्र आणि तीव्र गंध असतो. या झाडाची पाने काटेरी आणि अत्यंत दाट असतात, ज्यामुळे त्यामध्ये एक प्रकारची नैसर्गिक गुहा तयार होते. ही रचना सापांना बाहेरील शत्रूंपासून संरक्षण देते. केवड्याच्या बनात गारवा जास्त असतो आणि तिथला ओलसरपणा सापांच्या वास्तव्यासाठी पूरक असतो. ग्रामीण भागात असे मानले जाते की जिथे केवड्याचे वन असते तिथे नागाचे वास्तव्य हमखास असते. त्यामुळे घराच्या अगदी कडेला केवडा लावणे धोक्याचे ठरू शकते..४. बांबूबांबूची झाडे दिसायला अतिशय सुंदर आणि शोभिवंत दिसतात परंतु त्यांची रचना सापांसाठी स्वर्ग ठरते. बांबूची झाडे नेहमी समूहाने वाढतात आणि त्यांच्या वाळलेल्या पानांचा जमिनीवर मोठा थर साचतो. हा पालापाचोळा सापांना उबदारपणा आणि लपण्यासाठी जागा देतो. तसेच बांबूच्या पोकळ काठ्यांमध्ये लहान साप सहजपणे शिरून राहू शकतात. बांबूच्या बेटांमध्ये उंदीर आणि सरडे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात, ज्यामुळे सापांना तिथे अन्नाची कमतरता भासत नाही. घराभोवती बांबूची दाट झाडी असल्यास नियमित साफसफाई करणे आणि जमिनीलगतचा भाग मोकळा ठेवणे आवश्यक आहे..५. दाट फळझाडेलिंबू, संत्री किंवा मोसंबी यांसारखी काटेरी झाडे तसेच चिकू किंवा आंब्यासारखी दाट सावली देणारी झाडे सापांना आकर्षित करू शकतात. या झाडांवर पक्ष्यांची घरटी असतात आणि जमिनीवर पडलेली फळे खाण्यासाठी उंदीर येतात. जिथे उंदीर तिथे साप हे निसर्गाचे साधे गणित आहे. लिंबाच्या काटेरी फांद्या सापांना पक्षांपासून संरक्षण देतात तर आंब्यासारख्या झाडांचा विस्तार सापांना उन्हापासून वाचवतो. जर तुमच्या बागेत अशी झाडे असतील तर झाडांच्या फांद्या जमिनीला टेकणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, जेणेकरून साप सहजपणे झाडावर चढू शकणार नाहीत.