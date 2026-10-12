Rashi Bhavishya: ४ दिवसांनी सूर्य बदलणार चाल! 'या' ३ राशींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; नोकरी अन् व्यवसायात राहा सावध...

Sun transit effects on zodiac signs: वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये ग्रहांच्या राशी परिवर्तनाला विशेष महत्त्व असते. सर्व ग्रहांचा राजा मानल्या जाणाऱ्या सूर्यदेवाच्या हालचालींमधील बदलांचा थेट प्रभाव सर्व १२ राशींच्या लोकांच्या जीवनावर होत असतो. पंचांगानुसार, येत्या १७ ऑक्टोबर २०२६ ला सूर्यदेव आपले राशी परिवर्तन करून तूळ राशीत प्रवेश करणार आहेत.सूर्याच्या या आगामी गोचरामुळे सर्व राशींवर वेगवेगळे परिणाम पाहायला मिळतील. पण, ज्योतिषाचार्यांच्या मते, सूर्याचे हे परिवर्तन तीन विशिष्ट राशींच्या लोकांसाठी काही प्रमाणात आव्हानात्मक आणि त्रासदायक ठरू शकते. या काळात नोकरीत अडथळे, व्यवसायात मंदी आणि आर्थिक तणाव वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोणत्या आहेत त्या तीन राशी आणि त्यांच्यासाठी काय आहेत सावधगिरीचे इशारे, हे सविस्तर जाणून घेऊया- .मिथुन रास (Gemini)सूर्यदेवाचे हे राशी परिवर्तन मिथुन राशीच्या जातकांसाठी मानसिक तणाव आणि व्यावसायिक अडचणी घेऊन येऊ शकते.नोकरी आणि कार्यक्षेत्र: कामाच्या ठिकाणी तुम्ही कितीही मेहनत घेतली, तरी तुम्हाला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. सहकाऱ्यांसोबत किंवा वरिष्ठांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे.कौटुंबिक वातावरण: घरातील सदस्यांसोबत विचार जुळणार नाहीत, ज्यामुळे वाद किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. अशा वेळी बोलताना विशेष संयम बाळगणे गरजेचे आहे.आर्थिक स्थिती: नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांनी किंवा कोणतीही मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करावा. विनाकारण होणारा खर्च टाळावा..Numerology: वयाने लहान पण बुद्धीने हुशार! 'या' मूलांकाची मुलं असतात ओव्हर-मॅच्युअर्ड; पालकांनाही देतात सल्ले....कन्या रास (Virgo)कन्या राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचे तूळ राशीतील गोचर संकटांचे डोंगर उभे करू शकते. या काळात आत्मविश्वासात घट झाल्यासारखे जाणवेल.कामात अडथळे: हातात घेतलेली आणि सोपी वाटणारी कामे देखील ऐन वेळी अडकू शकतात. कामात वारंवार तांत्रिक किंवा इतर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.आर्थिक नुकसान: अचानक वाढणारे खर्च तुमचे बजेट बिघडू शकतात. कोणाकडे पैसे अडकले असतील, तर ते मिळण्यास आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल.व्यावसायिक सावधगिरी: नोकरी करणाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते, तर व्यावसायिकांनी कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घ्यावा. घाईघाईत घेतलेला निर्णय मोठे नुकसान घडवू शकतो..धनु रास (Sagittarius)धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी आगामी काळ आव्हानांनी भरलेला असणार आहे. जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत तुम्हाला संघर्ष करावा लागू शकतो.करिअर आणि शिक्षण: जे तरुण नव्या नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांना अद्याप यश मिळवण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासातून लक्ष विचलित होऊ शकते, ज्यामुळे परीक्षेच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो.व्यवहार आणि नुकसान: व्यावसायिकांनी नवीन व्यावसायिक करार किंवा व्यवहार करताना अतिशय काळजी घ्यावी, अन्यथा मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.रखडलेली कामे: तुमची जुनी किंवा महत्त्वाची कामे पूर्ण होण्यास अनपेक्षित विलंब होऊ शकतो..अडचणी दूर करण्यासाठी करा हे सोपे उपायजर तुमचेही नाव या तीन राशींमध्ये असेल, तर घाबरून जाण्याचे कारण नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यदेवाचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी तुम्ही खालील उपाय करू शकता-दररोज सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी स्नान करून तांब्याच्या कलशाने सूर्यदेवाला जल अर्पण (अर्घ्य) द्यावे.'ॐ सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.गरजू लोकांना किंवा गरिबांना अन्नधान्याचे दान करावे, ज्यामुळे आगामी काळातील संकट टळण्यास मदत होईल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: राजकारण आणि सरकारी नोकरीत यश मिळवून देतील घरातील 'या' २ दिशा; पण 'ही' एक चूक कधीही करू नका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.