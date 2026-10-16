१७ ऑक्टोबरला सूर्याचं राशीपरिवर्तन; मेष राशीसह ६ राशींचं नशीब पालटणार? मिळू शकतो मोठा फायदा

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कन्या राशीतून बाहेर पडून तूळ राशीत प्रवेश करणार आहेत. सूर्याला पद, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे सूर्याच्या या राशीपरिवर्तनाचा काही राशींच्या व्यक्तींवर अनुकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळण्यापासून ते व्यवसायात नव्या संधी मिळण्यापर्यंत काही सकारात्मक घडामोडी घडू शकतात. आर्थिक बाबतीतही काही जणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सूर्याच्या गोचरामुळे कोणत्या सहा राशींना फायदा होऊ शकतो, हे जाणून घेऊया..मेष राशी : मेष राशीच्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. बऱ्याच दिवसांपासून ज्या जबाबदारीची वाट पाहत आहात, ती मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन लोकांसोबत काम करण्याची संधी मिळू शकते. या संधींचा योग्य वापर केल्यास भविष्यात फायदा होऊ शकतो..सिंह राशी : सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी करिअरच्या दृष्टीने हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. कामातील मेहनत वरिष्ठांच्या नजरेत येऊ शकते आणि त्यांचं सहकार्यही मिळू शकतं. व्यवसायात नवीन योजना आखण्याची किंवा एखादं काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकते..Daily Horoscope: आजचे राशिभविष्य : मेषसह या राशींना व्यवसायात यश; काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.कन्या राशी : कन्या राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक बाबतीत चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग सापडू शकतात. नोकरीत केलेल्या कामाचं कौतुक होऊ शकतं. व्यावसायिकांनाही आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रयत्न करता येतील..तूळ राशी : सूर्याचा प्रवेश तूळ राशीत होणार असल्याने या राशीच्या व्यक्तींच्या करिअरमध्ये नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. नोकरीत अधिक जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात. सामाजिक वर्तुळातही ओळख वाढण्याची शक्यता आहे..मकर राशी : मकर राशीच्या व्यक्तींना मेहनतीचं फळ मिळण्याची आशा आहे. नोकरीत प्रगतीसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. व्यावसायिकांना नवीन कामं मिळाल्याने व्यवसाय पुढे नेण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीही प्रयत्नांना चालना मिळू शकते..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १० ऑक्टोबर २०२६ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी सूर्याचं गोचर नवीन शक्यता घेऊन येऊ शकतं. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात. व्यवसायाचा विस्तार करण्याचा विचार करणाऱ्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. नवीन ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.