सूर्याचा राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश; वृषभसह ५ राशींना नोकरी अन व्यवसायात आर्थिक लाभ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. ग्रहांचा राजा मानला जाणारा सूर्य नुकताच राहूच्या स्वाती नक्षत्रात प्रवेश करत आहे. या नक्षत्रबदलाचा काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो, असं ज्योतिषीय भाकित सांगतं. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनात काही चांगले बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषी नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या गोचराचा पाच राशींना लाभ मिळू शकतो..हिंदू पंचांगानुसार, २४ ऑक्टोबर २०२६ पासून सूर्य स्वाती नक्षत्रात आहे. हे गोचर ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ९ वाजून ८ मिनिटांपर्यंत राहणार आहे. या काळात कोणत्या राशींना फायदा होऊ शकतो, ते जाणून घेऊया..वृषभ : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचं हे नक्षत्रगोचर अनुकूल ठरू शकतं. विशेषतः व्यवसाय करणाऱ्यांना परिस्थितीत सुधारणा जाणवण्याची शक्यता आहे. कामकाज सुरळीत पार पडण्यास मदत मिळू शकते. त्यामुळे व्यावसायिक निर्णय घेताना योग्य नियोजन करणं फायदेशीर ठरेल..Lucky Horoscope : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 'या' ४ राशींसाठी ठरणार जॅकपॉट! अचानक धनलाभ अन् प्रमोशनचे योग; तुमची रास यात आहे का?.मिथुन : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना एखादी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. घरातील वातावरणही आनंदी राहू शकतं. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळाल्यास मन प्रसन्न राहण्यास मदत होईल..कन्या : कन्या राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचं नक्षत्रबदल फलदायी ठरू शकतं. आर्थिक परिस्थितीत आधीच्या तुलनेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. काही कामांमध्ये नशिबाची साथ मिळू शकते. त्यामुळे रखडलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणं उपयुक्त ठरू शकतं..तूळ : तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो. जीवनात येणाऱ्या अडचणी हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे. या काळात पूजा-पाठ आणि आध्यात्मिक गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास मनःशांती मिळू शकते, असं ज्योतिषीय भाकित सांगतं..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.कुंभ : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचं हे गोचर लाभदायक ठरू शकतं. व्यवसाय करणाऱ्यांना नफा मिळण्याची शक्यता आहे. काही लोकांसाठी प्रगतीच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे योग्य संधी ओळखून काम करणं महत्त्वाचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.