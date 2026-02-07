Horoscope Prediction : येणारे तीन आठवडे 'या' राशींसाठी अत्यंत कठीण ! सूर्य-मंगळाच्या युतीमुळे संकटांची मालिका सुरु

Rashi Bhavishya In Marathi : फेब्रुवारी महिना सुरु होऊन पहिला आठवडा संपत आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार काल 6 फेब्रुवारीला सूर्याने मंगळाच्या नक्षत्रात प्रवेश केला. या बदलामुळे पुढचे दोन आठवडे काही राशींना शुभ तर काही राशींना अत्यंत कठीण जाणार आहेत. .सूर्याने मंगळ ग्रहाच्या धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. 19 फेब्रुवारीपर्यंत सूर्य या नक्षत्रात स्थित असेल. त्यामुळे सूर्य आणि मंगळाची युती होणार असून ही युती काही तीन राशींना प्रतिकूल ठरणार आहे. या राशींना येत्या 19 फेब्रुवारीपर्यंत बऱ्याच संकटांचा सामना करावा लागेल. .मिथुन रास : सूर्याच्या नक्षत्र बदलामुळे तुमच्या कामात बदल होतील. वरिष्ठ तुमच्या कामामध्ये चुका काढतील. नोकरी शोधणाऱ्यांनी संयम बाळगावा. कुटूंबातील एखादा सदस्य अचानक आजारी पडेल त्यामुळे तुमची काळजी वाढेल. आरोग्याबाबतीत सावध राहा. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांचा कामाचा ताण वाढेल. कुटूंबातील सदस्यांना वेळ देता येणार नाही. घरातील वरिष्ठांशी मतभेद होतील. प्रवासात एखादे सामान चोरीला जाईल किंवा हरवाल त्यामुळे काळजी घ्या. आर्थिक बाबींसाठी अतिआत्मविश्वास घातक ठरेल. शत्रूपासून सावध राहा. .कुंभ रास : व्यावसायिकांनी सावधगिरी बाळगा. मल्टिनॅशनल कंपनीत काम करणाऱ्या व्यक्तींनी कामाच्या ठिकाणी निष्काळजीपणा करणे थांबवावे. भावंडांशी वाद होईल. जोडीदाराशी संवाद नसणे मानसिक समस्येचे कारण ठरेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.