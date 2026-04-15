Swami Samarth Punyatithi 2026: स्वामींच्या 'या' शेवटच्या शब्दांचा आजही लाखो भक्तांना आधार; संकटांवर मात करण्याचा मिळतो आत्मविश्वास

What Were Swami Samarth's Last Words: चैत्र महिन्याच्या वद्य पक्षातील त्रयोदशीला अक्कोलकोट इथे स्वामींनी लोककल्याणाचे कार्य संपन्न केलं. हाच दिवस त्यांची पुण्यतिथी किंवा स्मरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्वामींच्या प्रकट दिनाप्रमाणेच त्यांचा स्मरण दिन तितक्याच भक्तीभावाने आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. या दिवशी स्वामी समर्थांनी दिलेल्या शिकवणी आणि वचनांची आठवण करून अनेकजण नामस्मरण व सेवा करतात. त्यांनी आपलं स्वामींनी अक्कलकोट इथे आपल्या लोककल्याणाचे कार्य पूर्ण करताना दिलेल्या संदेशाला आणि वचनाला आजही भरपूर महत्त्व आहे. ."भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे" हे त्यांचं वचन आजही प्रत्येक भक्ताच्या मनात विश्वास निर्माण करतं. जीवनात कितीही संकटं आली तरी स्वामी आपल्यासोबत आहेत, ही श्रद्धा अनेकजण आजही बाळगतात. इतकंच नाही तर हे त्यांच्या अनुभवातून दिसून येतं..स्वामी समर्थ यांच्या शिकवणीत फक्त भक्ती नाही, तर रोजच्या आयुष्यात कसं जगायचं हेही सोप्या शब्दांत सांगितलं आहे. स्वामी सांगतात की प्रामाणिकपणे काम करा, जे मिळेल त्यात आनंदी रहा आणि आळस करू नका. फक्त देवावर विसंबून बसू नका, आपली जबाबदारीही नीट पार पाडा. जो मनापासून स्वामींचं नाव घेतो, त्याची काळजी स्वामी स्वतः घेतात, असा अनेकांचा विश्वास आहे.स्वामींचा तारक मंत्र भक्तांना धैर्य आणि आत्मविश्वास देतो. "निशंक हो, निर्भय हो" असा सोपा संदेश देत स्वामी सांगतात की, भीती आणि शंका मनातून काढून टाका आणि पुढे चालत राहा. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, तर कठीण वाटणाऱ्या गोष्टीही सोप्या होऊ शकतात.स्वामींच्या शिकवणीत एक महत्त्वाची गोष्ट वारंवार सांगितली जाते, ती म्हणजे प्रपंच आणि परमार्थ यांचा समतोल साधा. संसार सांभाळत असतानाच देवभक्ती आणि नामस्मरण करणं हेच खरं जीवन आहे..आजही अनेक भक्तांचा ठाम विश्वास आहे की, स्वामी समर्थांनी दिलेले वचन ते पाळत आहेत. त्यांच्या नावात आणि स्मरणात एक अद्भुत शक्ती आहे, जी माणसाला धैर्य, समाधान आणि मार्गदर्शन देते.॥ श्री स्वामी समर्थ ॥