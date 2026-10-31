TAURUS MONTHLY HOROSCOPE: वृषभ राशीसाठी नोव्हेंबर महिना कसा असणार? नोकरी, पैसा, कुटुंब आणि आरोग्याबाबत जाणून घ्या

TAURUS MONTHLY HOROSCOPE NOVEMBER 2026: प्रत्येक महिना सुरू होण्याआधी प्रत्येकाला आपल्या राशीनुसार पुढचा महिना कसा जाणार, याची उत्सुकता असते. असाच आज आपण वृषभ राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना कसा असणार आहे आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार कोणते बदल होऊ शकतात, याबद्दल जाणून घेणार आहोत. नोव्हेंबर २०२६ हा महिना वृषभ राशीच्या लोकांसाठी बराच धावपळीचा असू शकतो. ग्रहांच्या स्थितीनुसार या महिन्यात वैयक्तिक आयुष्यात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्येही काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडू शकतात. याशिवाय पैसा, कुटुंब आणि आरोग्याच्या बाबतीत हा महिना कसा असेल, ते पाहूया..नोकरी आणि व्यवसायवृषभ राशीच्या नोकरी करणाऱ्या लोकांवर या महिन्यात कामाचा ताण वाढू शकतो. नवीन जबाबदाऱ्या मिळाल्यामुळे किंवा अचानक एखादं महत्त्वाचं काम आल्यामुळे धावपळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामाचं योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे. तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर महिन्याच्या उत्तरार्धात काही चांगल्या संधी मिळू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो. भागीदारीत व्यवसाय असेल, तर जोडीदारासोबत व्यवहार स्पष्ट ठेवा. छोट्या गोष्टींवरून मतभेद होणार नाहीत, याची काळजी घ्या..27 ऑक्टोबर राशिभविष्य 2026! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभाचे योग.आर्थिक स्थितीया महिन्यात वृषभ राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती काहीशी संमिश्र राहू शकते. एका बाजूला उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे प्रवास आणि इतर कामांमुळे खर्चही वाढू शकतो. कुटुंबातील सदस्यांसाठी किंवा घरातील सुखसोयींसाठी पैसे खर्च करावे लागू शकतात.गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर घाई करू नका. शेअर बाजार किंवा मालमत्तेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी योग्य माहिती घ्या आणि गरज वाटल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. विचार न करता घेतलेला निर्णय नुकसान करू शकतो..कौटुंबिक आयुष्यकुटुंबात काही छोट्या कारणांवरून वाद किंवा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या धावपळीमुळे तुम्हाला घरच्यांना पुरेसा वेळ देता येणार नाही. त्यामुळे जोडीदार नाराज होऊ शकतो. अशा वेळी घरच्यांशी शांतपणे बोलणं आणि त्यांना वेळ देणं महत्त्वाचं ठरेल. महिन्याच्या शेवटी कुटुंबासोबत कुठेतरी फिरायला जाण्याचा किंवा धार्मिक ठिकाणी भेट देण्याचा बेत आखला जाऊ शकतो. यामुळे घरातील वातावरण आनंदी राहण्यास मदत होईल..शनि मार्गी होताच ३ राशींचं नशीब पालटणार! रखडलेली कामं पूर्ण होणार, धनलाभाचे योग.आरोग्यकामाचा ताण आणि सततची धावपळ यामुळे या महिन्यात थकवा जाणवू शकतो. वेळेवर जेवण न केल्यास पोटाशी संबंधित त्रास होण्याची शक्यता आहे. काहींना डोकेदुखीचाही त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे कामाच्या व्यापात स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. पुरेशी झोप घ्या, वेळेवर जेवण करा आणि शक्य असेल तेव्हा योगासने किंवा हलका व्यायाम करा. वाहन चालवतानाही काळजी घ्या.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.