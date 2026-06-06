Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात

मुलीच्या लग्नाची वेळ आली की, पालकांना तिच्या सुखाची काळजी वाटते. सध्याच्या काळात पारंपरिक गुणांसोबतच अंकशास्त्राला (Numerology) मोठे महत्त्व दिले जात आहे. माणसाच्या जन्मतारखेवरून ठरणारा त्याचा मूलांक, त्याच्या खऱ्या स्वभावाचा आरसा असतो. आपल्या मुलीला एखाद्या राणीसारखे जपणारा नवरा शोधणे हे पालकांचे स्वप्न असते. चला तर मग अंकशास्त्राच्या मदतीने जाणून घेऊया की कोणते पुरुष परफेक्ट जावई ठरतात..चंद्राची शीतलता आणि अव्वल जोडीदारज्या मुलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक २ असतो. या अंकाचा स्वामी 'चंद्र' असल्याने हे पुरुष अत्यंत शांत, संवेदनशील आणि रोमँटिक असतात. ते आपल्या पत्नीचा आणि सासरच्या लोकांचा प्रचंड आदर करतात. पत्नीच्या छोट्या-मोठ्या गरजा ओळखून तिला नेहमी आनंदी ठेवणे आणि सुसंवाद टिकवणे हा त्यांचा मोठा गुण आहे..Numerology : टॉम अँड जेरीसारखे असतात 'या' 3 मुलांकाचे लोक; तुझं-माझं जमेना अन् तुझ्याविना करमेना, शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकतं नातं.शुक्राचे आकर्षण आणि जबाबदार कुटुंबप्रमुखज्या पुरुषांचा जन्म महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ या तारखांना झाला आहे, त्यांचा मूलांक ६ असतो. या अंकाचा स्वामी 'शुक्र' असल्याने हे पुरुष अत्यंत आकर्षक आणि जबाबदार असतात. लग्नानंतर आपल्या पत्नीला सर्व सुख-सुविधा मिळवून देणे हे त्यांचे ध्येय असते. ते केवळ एक उत्तम पतीच बनत नाहीत तर आपल्या सासरच्या मंडळींनाही स्वतःच्या पालकांप्रमाणे मान देतात..Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल.लग्न म्हणजे दोन कुटुंबांचे रेशीमबंध असतात, जिथे गुणांसोबत अंकांची जोड मिळाल्यास संसार सुखाचा होतो. मूलांक २ आणि ६ चे पुरुष हे मुलीला फुलासारखे जपणारे आणि आदर्श जावई म्हणून सिद्ध होतात. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही मुलीसाठी मुलगा पाहायला जाल तेव्हा त्याची जन्मतारीख आवर्जून तपासा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.