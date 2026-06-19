Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कामाच्या व्यापात अडकून पर्सनल लाइफ बिघडवतात; लवकर येतं आजारपण, त्यावेळी कोणीच नसतं जवळ

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) काही लोक जन्मतःच कमालीचे महत्त्वाकांक्षी असतात. करिअरच्या नादात ते स्वतःकडे आणि कुटुंबाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात. यामुळे त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य कोलमडते आणि तरुण वयातच आजारपण त्यांना घेरते. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या धावपळीत त्यांनी कोणाला वेळ दिला नाही, त्याच एकाकीपणात अखेरच्या काळात त्यांच्या जवळ हक्काचे म्हणायला कोणीच उरत नाही. अंकशास्त्रात अशा दोन विशिष्ट मूलांकांचा उल्लेख आढळतो, ज्यांच्या आयुष्यात हा संघर्ष ठरलेला असतो..मूलांक ८८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ८ असतो. 'शनि' स्वामी असल्याने हे लोक अत्यंत कष्टाळू असतात, पण कामाच्या व्यापात कुटुंबाला विसरतात. स्वभावाने अंतर्मुख असल्याने ते भावना व्यक्त करत नाहीत ज्यामुळे नात्यात दुरावा येतो. पैशाच्या मागे धावताना शरीराकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांना हाडांचे विकार आणि तीव्र मानसिक तणाव लवकर जडतो. आजारपणात जेव्हा आधाराची गरज असते तेव्हा भूतकाळात नात्यांना वेळ न दिल्यामुळे जवळ कोणीच उरत नाही..Baba Vanga Prediction : निम्मा जून उलटूनही पाऊस नाही! 2026 बद्दल बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरतीये का? नेमकं काय म्हटले होते?.मूलांक ११, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक १ असतो. 'सूर्य' स्वामी असल्याने यांच्यात राजासारखी महत्त्वाकांक्षा असते. नंबर वन राहण्याच्या ध्यासापायी हे अहोरात्र काम करतात, पण घरात हुकूमशाही गाजवतात. त्यांच्या याच 'मी' पणामुळे जवळची माणसे दूर निघून जातात. सततच्या स्ट्रेसमुळे त्यांना उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार लवकर ग्रासतात. आजारपणात हॉस्पिटलच्या बेडवर कोट्यवधी रुपये असूनही, मायेने हात फिरवणारे हक्काचे माणूस जवळ नसल्याची टोचणी त्यांना छळते..Mulank : 'या' 3 मुलांकाचे लोक सतत आजारी पडतात, शनीच्या साडेसातीमुळे रोज येतात नव्या अडचणी, पाहा यावर उपाय काय?.यश आणि पैसा गरजेचा आहे, पण त्यासाठी आरोग्याचा आणि प्रियजनांच्या अपेक्षांचा बळी देणे चुकीचे आहे. जग जिंकले तरी आजारपणात आपले कुटुंब, मित्रच कामी येतात हे या दोन्ही मूलांकांनी समजून घेतले पाहिजे. वेळेतच कामाचा अतिरेक थांबवून नात्यांना वेळ दिल्यास येणारा काळ सुखाचा ठरेल. नाहीतर यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचूनही पदरी फक्त एकाकीपणाचा अंधार उरेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.