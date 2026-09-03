Marriage Astrology: ‘या’ 2 राशींचे पुरुष असतात आदर्श आणि काळजी घेणारे पती; कुटुंबाचाही करतात आदर, जावई म्हणूनही ठरतात परफेक्ट!

rashibhavishya perfect husband zodiac signs : मुलीचं लग्न म्हटलं की सगळ्यांच्याच मनात अनेक प्रश्न असतात. मुलगा कसा असेल? तिचं पुढचं आयुष्य कसं असेल? तिच्या भविष्यात नेमकं काय लिहिलं आहे? असे अनेक प्रश्न कुटुंबीयांच्या मनात येतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीच्या व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही पुरुष स्वभावाने खूप प्रेमळ आणि काळजी घेणारे असतात, तर काही जण कुटुंबासाठी नेहमी पुढे असतात. .अशाच काही राशींच्या पुरुषांना चांगला पती आणि उत्तम जावई मानलं जातं. कर्क आणि वृषभ या दोन राशींच्या पुरुषांमध्ये हे गुण पाहायला मिळतात, असं ज्योतिषशास्त्र सांगतं. चला, या दोन्ही राशींचे पुरुष कसे असतात ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे कर्क. कर्क राशीचे पुरुष स्वभावाने प्रेमळ आणि भावनिक असतात. आपल्या पत्नीची आणि कुटुंबाची काळजी घेणं त्यांना आवडतं. पत्नीला एखादी अडचण असेल तर ते तिच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रयत्न करतात. छोट्या-छोट्या गोष्टींकडेही त्यांचं लक्ष असतं..कुटुंबाला देतात महत्त्वकर्क राशीच्या पुरुषांसाठी कुटुंब खूप महत्त्वाचं असतं. पत्नीच्या माहेरच्या मंडळींशीही ते आपुलकीने वागण्याचा प्रयत्न करतात. सुख-दुःखाच्या प्रसंगी सासरच्या लोकांना मदत करणं आणि त्यांचा आदर करणं त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळे हे पुरुष चांगले पती तर ठरतातच, पण उत्तम जावईही ठरू शकतात..दुसरी राशीया यादीतील दुसरी राशी आहे वृषभ. वृषभ राशीचे पुरुष स्वभावाने शांत, विश्वासू आणि जबाबदार मानले जातात. एकदा एखादं नातं स्वीकारलं की ते ते नातं मनापासून निभावण्याचा प्रयत्न करतात. पत्नीला भावनिक आणि मानसिक आधार देण्यासोबतच कुटुंबाच्या गरजांकडेही ते लक्ष देतात..पत्नीच्या मताचा करतात आदरवृषभ राशीचे पुरुष आपल्या जोडीदाराच्या मताला महत्त्व देतात. कुटुंबासाठी मेहनत करून चांगलं आयुष्य देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. पत्नीच्या माहेरच्या लोकांशीही ते आदराने वागतात. त्यामुळे पतीसोबतच जावई म्हणूनही त्यांचा स्वभाव चांगला असल्याचं मानलं जातं.म्हणूनच कर्क आणि वृषभ राशींच्या पुरुषांना ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रेमळ, विश्वासू आणि कुटुंबाची काळजी घेणारे पती मानलं जातं. मात्र, हा अंदाज सामान्य ज्योतिषीय मान्यतेवर आधारित आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.