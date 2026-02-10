संस्कृती

दुर्दैवी ! या 3 राशींच्या Valentine Weekला लागणार ग्रहण ; आर्थिक आणि आरोग्याच्या समस्यांनी होणार हैराण

Moon Transit In Next Few Days Ruin This Zodiac Signs Valentine Week : सगळी तरुणाई व्हॅलेंटाईन डे ची आतुरतेने वाट पाहत आहे. पण याच आठवड्यात होणारं चंद्राचं भ्रमण काही राशींना त्रासदायक ठरणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Moon Transit In Next Few Days Ruin This Zodiac Signs Valentine Week

Moon Transit In Next Few Days Ruin This Zodiac Signs Valentine Week

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Bhavishya : व्हॅलेंटाईन डेविषयी तरुणाई उत्सुक असते. अनेक जोडपी या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. यंदा 14 फेब्रुवारीला शनिवार येतोय. पण ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या चालीतही काही महत्त्वपूर्ण बदल आज घडले आहेत. ज्याचा परिणाम व्हॅलेंटाईन डेवर होणार आहे.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.