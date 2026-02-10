दुर्दैवी ! या 3 राशींच्या Valentine Weekला लागणार ग्रहण ; आर्थिक आणि आरोग्याच्या समस्यांनी होणार हैराण

Marathi Rashi Bhavishya : व्हॅलेंटाईन डेविषयी तरुणाई उत्सुक असते. अनेक जोडपी या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. यंदा 14 फेब्रुवारीला शनिवार येतोय. पण ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या चालीतही काही महत्त्वपूर्ण बदल आज घडले आहेत. ज्याचा परिणाम व्हॅलेंटाईन डेवर होणार आहे. .10 फेब्रुवारी 2026 ला म्हणजे आज चार वृश्चिक राशीत भ्रमण करणार आहे. वृश्चिक राशीत चंद्र नीच असतो. त्यामुळे काही राशींसाठी हे भ्रमण अशुभ असून येते चार दिवस काही राशींना अत्यंत खराब जाणार आहेत. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार 10 फेब्रुवारी दिवशी चंद्राचं भ्रमण वृषभ राशीसाठी शुभ नसेल. परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थांना मन एकाग्र करताना अडचणी येतील. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे वाद होतील. आर्थिक स्थितीबद्दल मनात चिंता निर्माण होईल. आर्थिक अडचणीही या काळात उत्पन्न होऊ शकतात. .तूळ रास : तूळ राशीसाठी हे भ्रमण अशुभ असेल. सतत होणाऱ्या नुकसानीमुळे मानसिक ताण येईल. आरोग्यावर ताण येऊन तब्येत बिघडू शकते. जोडीदाराबरोबर प्रवास करण्याची योजना खराब होईल. काही नवीन आव्हानं समोर येतील. उपाय - रात्री चंद्राला पाणी अर्पण करा. .कुंभ रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार, आजपासून तुम्हाला पुढचे काही दिवस आव्हानात्मक जातील. विवाहित लोकांची जोडीदाराच्या बाबतीत एखादी मोठी चूक होईल ज्याचे परिणाम भोगावे लागतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती अंतर्गत राजकारणाला बळी पडू शकतात. मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल. आर्थिक गुंतवणूक करणं अशुभ ठरेल. उपाय - भगवान शंकराची पूजा करा आणि त्यांना पांढऱ्या वस्तू अर्पण करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.