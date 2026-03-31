Numerology : कुटुंबासाठी काहीही करू शकतात 'या' 4 मुलांकाचे लोक, कुणी अपमान केल्यास बदला घेण्यासाठी करतात हद्द पार

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) आपला मुलांक हा केवळ आपल्या स्वभावाचा आरसा नसून तो आपल्या संघर्षाची आणि जिद्दीची कहाणी सुद्धा सांगतो. काही व्यक्ती स्वभावाने अत्यंत शांत दिसतात, पण त्यांच्या कुटुंबावर किंवा स्वाभिमानावर कुणी घाला घातला तर त्यांचा रुद्रावतार पाहण्यासारखा असतो. विशेषतः चार ठराविक मुलांकांचे लोक आपल्या कुटुंबासाठी ढाल बनून उभे राहतात. हे लोक प्रेमात जेवढे मवाळ असतात तितकेच अपमानाचा बदला घेताना कठोर होतात. जर कुणी त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीला दुखावले तर ते कोणत्या थराला जातील याचा नेम नसतो. चला तर मग जाणून घेऊया कुटुंबासाठी काहीही करणाऱ्या या ४ खास मुलांकांबद्दल..मुलांक १ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक १ असतो. या मुलांकाचा स्वामी सूर्य असल्याने यांच्यात उपजतच नेतृत्वगुण आणि प्रचंड स्वाभिमान असतो. आपल्या कुटुंबाला हे लोक आपले साम्राज्य मानतात. जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा कुणी अपमान केला, तर हे लोक तो स्वतःचा अपमान समजतात. यांचा स्वाभिमान दुखावला की हे समोरच्याला धडा शिकवल्याशिवाय शांत बसत नाहीत. त्यांची रॉयल इमेज जपण्यासाठी आणि कुटुंबाच्या सन्मानासाठी ते कोणत्याही संकटाशी भिडायला तयार असतात..मुलांक २२, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक २ असतो. चंद्राच्या प्रभावामुळे हे लोक दिसायला अत्यंत शांत, सोशिक आणि हळवे वाटतात. मात्र, त्यांची हीच भावनिकता त्यांच्या कुटुंबासाठी त्यांचे कवच असते. हे लोक स्वतःबद्दलचे बोलणे कदाचित सहन करतील, पण जर कुणी त्यांच्या आई-वडिलांबद्दल किंवा भावंडांबद्दल चुकीचे बोलले, तर यांचा संयम सुटतो. एकदा का त्यांनी मनात राग धरला, तर ते समोरच्याला मानसिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या संपवण्यासाठी आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावतात. यांचा शांत स्वभावच वादळ येण्यापूर्वीची शांतता असते..मुलांक ४४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ४ असतो, ज्याचा स्वामी राहू आहे. हे लोक स्वभावाने थोडे रहस्यमयी आणि अत्यंत जिद्दी असतात. कुटुंबासाठी काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते आणि ते परिणामांची भीती बाळगत नाहीत. जर कुणी यांचा अपमान केला किंवा यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला, तर हे लोक जशास तसे उत्तर देण्यात पटाईत असतात. बदला घेताना हे लोक नियमांची पर्वा करत नाहीत आणि समोरच्याला थेट आणि अनपेक्षित धक्का देतात. यांच्या वाटेला जाणे म्हणजे स्वतःहून संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे असते..मुलांक ९९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्यांचा मुलांक ९ असतो, ज्याचा स्वामी मंगळ आहे. हे लोक उर्जेने सळसळणारे आणि अत्यंत धाडसी असतात. यांच्या रक्तातच रक्षण करणे हा गुण असतो. आपल्या कुटुंबाच्या सुखासाठी हे लोक रक्ताचे पाणी करतात, पण कुणी जर यांच्या घराकडे वाकड्या नजरेने पाहिले, तर हे त्यांचा विनाश करायला मागे-पुढे पाहत नाहीत. हे लोक रागाच्या भरात कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. अपमान सहन करणे यांच्या शब्दकोशातच नसते. संकटाच्या वेळी हे लोक कुटुंबासाठी ढाल बनून उभे राहतात आणि शत्रूला धूळ चारल्याशिवाय शांत बसत नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.