Numerology : 'या' 5 मुलांकाचे लोक कटकारस्थान करून बिघडतात दुसऱ्याचं आयुष्य, समोर चांगले वागून सोयऱ्यांच्याच पाठीत खुपसतात खंजीर

अंकशास्त्रामध्ये ५ मुलांकाच्या अशा काही स्वभावांच्या छटा दिल्या आहेत ज्या नकारात्मक स्थितीत गेल्यास व्यक्तीच्या वागण्यात बदल होऊ शकतो. अंकशास्त्रात कोणत्याही अंकाला पूर्णपणे वाईट मानले जात नाही परंतु ग्रहांच्या अशुभ प्रभावामुळे काही प्रवृत्ती बळावू शकतात:.मुलांक ४ धूर्त (राहु)ज्यांचा मुलांक ४ आहे अशा व्यक्तींचा स्वामी राहु असतो. जेव्हा राहुचा नकारात्मक प्रभाव पडतो, तेव्हा या व्यक्ती अत्यंत रहस्यमयी आणि धूर्त बनतात. समोरून गोड बोलून हे लोक कोणाशीही मैत्री करतात पण मनामध्ये दुसऱ्याच्या प्रगतीबद्दल असूया असू शकते. आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी हे लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात आणि प्रसंगी मित्र किंवा नातेवाईकांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यांचे नियोजन इतके अचूक असते की, त्यांनी केलेले कटकारस्थान समोरच्याला कधीच लवकर लक्षात येत नाही..मुलांक ७ छुप्या हालचाली (केतू)मुलांक ७ असलेल्या लोकांचा स्वामी केतू आहे. हे लोक स्वभावाने अत्यंत शांत आणि अंतर्मुख दिसतात परंतु हेच त्यांचे सर्वात मोठे शस्त्र असते. जेव्हा त्यांना कोणाचा तिरस्कार वाटू लागतो, तेव्हा ते उघडपणे विरोध न करता शांतपणे माईंड गेम्सखेळतात. यांच्या मनात काय चालले आहे याचा अंदाज ब्रह्मदेवालाही येणार नाही. स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी हे लोक विश्वासाचा मुखवटा घालून दुसऱ्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता ठेवतात विशेषतः भावनिक पातळीवर हे लोक जास्त धोकादायक ठरू शकतात..मुलांक ८ सूडाची भावना (शनी)शनीच्या अंमलाखाली येणाऱ्या मुलांक ८ च्या व्यक्ती अत्यंत शिस्तप्रिय आणि कष्टाळू असतात, पण त्यांचा राग खूप भयंकर असतो. जर त्यांना वाटले की कोणी त्यांच्या मार्गात अडथळा आणत आहे किंवा त्यांच्याशी चुकीचे वागले आहे, तर ते त्या व्यक्तीचा मनातून तिरस्कार करू लागतात. हे लोक थंड डोक्याने सूड घेण्यासाठी ओळखले जातात. ते समोरून चांगले वागण्याचे नाटक करतील, पण योग्य संधी मिळताच दुसऱ्याच्या करिअरमध्ये किंवा आयुष्यात अशा अडचणी निर्माण करतील की समोरच्याला सावरणे कठीण होईल..मुलांक २ भावनिक खेळ (चंद्र)मुलांक २ चा स्वामी चंद्र असला तरी जर पत्रिकेत चंद्र दूषित असेल तर या व्यक्ती अत्यंत संशयी आणि मत्सर करणाऱ्या बनतात. ते वरवर खूप हळवे आणि प्रेमळ दिसतात पण आतून ते दुसऱ्याच्या सुखाचा तिरस्कार करू शकतात. त्यांच्या स्वभावात दुटप्पीपणा येऊ शकतो म्हणजेच समोर कौतुक करणे आणि पाठीमागे त्या व्यक्तीबद्दल अफवा पसरवणे किंवा कट रचणे. त्यांच्या या दुटप्पी वागण्यामुळे जवळचे नातेवाईकच त्यांच्या धोक्याचे शिकार होतात..मुलांक ९ आक्रमक आणि वर्चस्ववादी (मंगळ)मुलांक ९ वर मंगळाचे वर्चस्व असते. हे लोक ऊर्जेने भरलेले असतात पण जर ही ऊर्जा नकारात्मक वळणावर गेली तर ते दुसऱ्यांचे आयुष्य नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्या व्यक्तीला ते आपला शत्रू मानतात तिचा नायनाट करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. समोरून मैत्रीचा हात पुढे करून हे लोक शत्रूला गाफील ठेवतात आणि नंतर अशा प्रकारे आघात करतात की समोरच्याचे पूर्ण आयुष्य विस्कळीत होते. त्यांच्या स्वभावातला अहंकार त्यांना दुसऱ्याचे नुकसान करायला प्रवृत्त करतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.