Dussehra 2025 : पैशांच्या अडचणीतून मुक्त होण्यासाठी यंदाच्या दसऱ्याला करा हे जालीम उपाय

Remedies For Money To Do On Dussehra : दसरा म्हणजेच विजयादशमी हा एक महत्त्वाचा सण आहे. या दिवशी केलेल्या उपायांमुळे आर्थिक अडचणी दूर होतात. कोणते आहेत हे उपाय जाणून घेऊया.
Dussehra 2025 : पैशांच्या अडचणीतून मुक्त होण्यासाठी यंदाच्या दसऱ्याला करा हे जालीम उपाय
Money Upay For Dasara : नवरात्रीच्या नऊ दिवसानंतर दसऱ्या दिवशी देवीचं विसर्जन केलं जातं. देवीने महिषासुराचा केलेला वध आणि रामाने रावणावर केलेला विजय म्हणून या दिवसाला दसरा किंवा विजयादशमी या नावाने ओळखलं जातं. हा दिवस अतिशय शुभ असतो. साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त म्हणून दसऱ्याचा सण साजरा केला जातो.

