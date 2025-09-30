Dussehra 2025 : पैशांच्या अडचणीतून मुक्त होण्यासाठी यंदाच्या दसऱ्याला करा हे जालीम उपाय

Money Upay For Dasara : नवरात्रीच्या नऊ दिवसानंतर दसऱ्या दिवशी देवीचं विसर्जन केलं जातं. देवीने महिषासुराचा केलेला वध आणि रामाने रावणावर केलेला विजय म्हणून या दिवसाला दसरा किंवा विजयादशमी या नावाने ओळखलं जातं. हा दिवस अतिशय शुभ असतो. साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त म्हणून दसऱ्याचा सण साजरा केला जातो. .दसऱ्या दिवशी केलेलं नवीन काम, पूजा आणि उपाय अधिक लाभ देतात. यंदा 2 ऑक्टोबरला दसरा साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी केलेल्या उपायांनी पैशांच्या अडचणी सुटतात. या दिवशी केलेल्या उपायांचा लाभ वर्षभर व्यक्तीला होतो. जाणून घेऊया या दिवशी केले जाणारे खास उपाय..मंदिरात झाडू दान करणे :दसऱ्याच्या दिवशी केलेल्या या छोट्याशा उपायाने आर्थिक समस्यांपासून सुटका मिळू शकते. दसऱ्याच्या दिवशी जवळच्या मंदिरात झाडूचं दान करा. यामुळे लोकांना आर्थिक अडचणींपासून मुक्तता मिळते आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते. या उपायामुळे घराची आर्थिक स्थिती मजबूत होते. हा उपाय संध्याकाळी करणं अतिशय लाभदायक आहे. झाडूचं दान करताना मनात देवी लक्ष्मीचं ध्यान करा. .धन-धान्यात वृद्धी होण्यासाठी उपाय : दसऱ्याच्या दिवशी संध्याकाळी गणपती आणि लक्ष्मी मातेची विधिवत पूजा करा. यावेळी या दोन्ही देवतांना नारळ अर्पण करा. यानंतर तो नारळ तुमच्या तिजोरीत ठेवा आणि रात्री उशिरा तो नारळ एखाद्या राम मंदिरात अर्पण करा. या उपायामुळे शुभ फळ मिळते आणि घरातील दारिद्रय दूर होते. .पुण्यप्राप्तीसाठी उपाय : दसऱ्याच्या दिवशी प्रभू श्रीरामांची उपासना करणे महत्त्वाचे आहे. रामांची पूजा केल्यानंतर लाल रंगाच्या शाईने किमान 108 वेळा राम नाम लिहा. हा उपाय श्राद्धेपुर्वक केल्याने भक्तावर प्रभू श्रीरामांची कृपा होते आणि पुण्याचा लाभ होतो. .आयुष्यात प्रगती करण्यासाठी उपाय : दसऱ्याच्या दिवशी एक नारळ पिवळ्या वस्त्रात गुंडाळा आणि त्याला राम मंदिरात अर्पण करा. हा उपाय केल्याने कामात येणारे अडथळे दूर होतात. याबरोबरच आयुष्यातील प्रगतीचे मार्ग खुले होतात. नारळाचा हा उपाय तुम्हाला करिअर आणि नोकरीमध्ये सुद्धा यश देणारा आहे. .श्रीराम आणि हनुमंताची कृपा प्राप्त करण्यासाठी उपाय :असं म्हटलं जातं की दसऱ्या दिवशी सुंदरकांडचं पठण करणं शुभ असतं. हे करणाऱ्या व्यक्तीवर भगवान राम, हनुमंत आणि सीतामाईची पूजा करण्याचं पुण्य मिळतं. या दिवशी पूजेबरोबरच एखादी नवीन गोष्ट खरेदी करणे जसं की वाहन, घर या गोष्टींची खरेदी करणे अत्यंत शुभ असतं. ज्यामुळे तुमची प्रगती होते. .Festival Diet Tips: सणासुदीच्या स्वादिष्ट मेजवानीतही राहा तंदुरुस्त! जाणून घ्या आहारतज्ज्ञांच्या या ३ सोप्या टिप्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.