Kojagiri Horoscope Prediction : उद्या कोजागिरी पौर्णिमेला बनतोय गजकेसरी आणि ध्रुव योग; या पाच राशींवर होणार धनलक्ष्मीची कृपा

Marathi Rashi Fal : उद्या 6 ऑक्टोबरला सोमवार असून उद्याच्या दिवसाची देवता शिव आहे. याबरोबरच उद्या अश्विन महिन्यातील पौर्णिमा आहे जिला कोजागिरी पौर्णिमा सुद्धा म्हटलं जातं. या दिवसाला देवी लक्ष्मीचा प्रकटदिन मानलं जातं. त्यामुळे उद्याच्या देवी लक्ष्मीचीही पूजा केली जाते. .उद्या चंद्राचं गोचर मीन राशीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे चंद्र आणि गुरुची केंद्र स्थानात युती होणार असून गजकेसरी योग निर्माण होतोय. याशिवाय उद्या ध्रुव योग सुद्धा तयार होतोय. त्यामुळे उद्या पाच राशींवर भगवान शंकर आणि लक्ष्मी मातेची कृपा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी आणि कोणते विशेष उपाय त्यांनी करावेत जाणून घेऊया. .वृषभ रास : उद्याचा दिवस वृषभ राशीच्या लोकांसाठी लाभदायक असेल. उद्या तुमचं एखाद अडकलेलं काम पूर्ण होईल. नोकरीच्या ठिकाणी दिवस शुभ जाईल. सहकाऱ्यांबरोबर वरिष्ठांचीही साथ लाभेल. उद्या व्यवसायिकांसाठीही दिवस चांगला असेल. अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ होईल. इंटिरियर, विजेची उपकरणे यासंबंधी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना उद्या एखादी नवीन संधी मिळेल . नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना उद्याचा दिवस शुभ असेल. उपाय - उद्या भगवान शंकराच्या पिंडीवर दूध अर्पण करा. .कर्क रास : कर्क राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस गुंतवणुकीसाठी लाभकारक जाईल. एखाद्या जुन्या गुंतवणुकीतून चांगले पैसे तुम्हाला मिळतील. उद्या तुम्ही तुमच्या कामामुळे कामाच्या ठिकाणी कौतुक प्राप्त कराल. एखादे सरप्राईज गिफ्ट तुम्हाला मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी उद्याचा तुम्हाला चांगला जाईल. एखादे अडकलेले सरकारी काम पूर्ण होईल. एखाद्या अनुभवी व्यक्तीच मार्गदर्शन तुम्हाला मिळेल. उपाय- उद्या देवी लक्ष्मीची पूजा करा आणि श्रीलक्ष्मी स्तोत्राचे पठण करा. .कन्या रास :कन्या राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस उत्तम असेल. तुमची एखादी काळजी दूर होईल. उद्याच्या दिवशी कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढेल. उद्या तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. एखादं नवीन काम सुरु करण्यासाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. उद्या तुम्हाला सुख सुविधांचा लाभ होईल. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. उद्या एखादा अनपेक्षित लाभ होईल. उपाय - उद्या देवी लक्ष्मीला कमळाचे फुल अर्पण करा आणि बत्ताशांचा नैवेद्य ठेवा. .मकर रास :मकर राशीसाठी उद्याचा दिवस नवीन संधी घेऊन येईल. एखादं अडकलेलं काम उद्या पूर्ण होईल. भाग्य उद्या तुमची साथ देईल. कोर्टाच्या कामात तुम्हाला यश मिळेल. नवीन गोष्टीची सुरुवात करण्यासाठी उद्याचा दिवस शुभ असेल. उद्या तुमच्या मेहनतीपेक्षा अधिक यश तुम्हाला मिळेल. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. उपाय - मकर राशीच्या लोकांना उद्या देवी लक्ष्मीला केशरयुक्त खीर अर्पण करा. .कुंभ रास :कुंभ राशीच्या लोकांना उद्या भाग्याची साथ मिळेल. तांत्रिक ज्ञान मिळवण्याची संधी मिळेल. कामात सहकाऱ्याची किंवा मित्राची मदत होईल. उद्या गुंतवणुकीतून तुमची कमाई होईल. उद्या तुम्हाला एखादा मान सन्मान प्राप्त होईल. व्यापारासाठी केलेली यात्रा यशस्वी होईल. उद्या वैवाहिक जीवनात सुख प्राप्त होईल. उपाय- उद्या शिव चालीसेचे पठण करा.