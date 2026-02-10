Numerology : 'झुकेगा नहीं साला' स्वभावाच्या असतात 'या' जन्मतारखेवर जन्मलेले लोक ! अन्यायाला फोडतात वाचा

Marthi Numerology Update : जगात विविध व्यक्तिमत्त्वाचे लोक पाहायला मिळतात. काही लोक अतिशय आनंदी आणि सुस्वभावी असतात तर काही लोक अतिशय तापट असतात. आज जाणून घेऊया अशा लोकांविषयी जे स्वतःवर अन्याय झालेला सहन करत नाहीत. ते अतिशय जिद्दी असतात आणि तत्वांशी तडजोड करत नाही. आज अंकशास्त्रानुसार जाणून घेऊया अशा लोकांविषयी..ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच अंकशास्त्रानुसारही लोकांचे स्वभाव जाणून घेतात. ज्या लोकांचा मूलांक 9 असतो असे लोक अतिशय जिद्दी, तत्वनिष्ठ, स्वाभिमानी आणि अन्याय सहन न करणारे असतात. ज्यांचा जन्म 9,18,27 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 9 असतो. .मूलांक 9 चा स्वामी मंगळ आहे. मंगळ ऊर्जा, धैर्य आणि शौर्याच प्रतीक आहे. पण याशिवाय हे लोक कसे असतात जाणून घेऊया. .असे असतात मूलांक 9 चे लोक !मूलांक 9 चे लोक अतिशय उत्साही असतात पण क्षुल्लक कारणावरून त्यांना राग येऊ शकतो. एखादा निर्णय घेतल्यावर किंवा एखादं ध्येय ठरवल्यावर ते पूर्ण होईपर्यंत ते शांत बसू शकत नाहीत. कधीकधी त्यांच्या हट्टीपणामुळे नातेसंबंधही बिघडवतात. त्यांना त्यांची प्रतिष्ठा, सन्मान अतिशय महत्त्वाची असते. .स्वतंत्र व्यक्तिमत्व हे लोक अतिशय स्वतंत्र विचारांचे असतात. यांना इतरांवर अवलंबून राहायला आवडत नाही. अतिशय शिस्तबद्ध आणि दृढनिश्चयी असतात. त्यांच्या ध्येयाला ते कशाचाही आड येऊ देत नाहीत. .उपाय या मूलांकाच्या लोकांनी भगवान हनुमानाची पूजा करावी. प्रवाळ रत्न या लोकांना भाग्यशाली ठरते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.