संस्कृती

Numerology : 'झुकेगा नहीं साला' स्वभावाच्या असतात 'या' जन्मतारखेवर जन्मलेले लोक ! अन्यायाला फोडतात वाचा

Most Stubborn People According To Numerology : अंकशास्त्रानुसार काही तारखांवर जन्मलेले लोक सन्मानाने जगणारे असतात. ते कुणापुढे झुकत नाहीत आणि स्वतःच्या तत्वांशी तडजोड करत नाहीत. जाणून घेऊया या लोकांविषयी.
Most Stubborn People According To Numerology

Most Stubborn People According To Numerology

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marthi Numerology Update : जगात विविध व्यक्तिमत्त्वाचे लोक पाहायला मिळतात. काही लोक अतिशय आनंदी आणि सुस्वभावी असतात तर काही लोक अतिशय तापट असतात. आज जाणून घेऊया अशा लोकांविषयी जे स्वतःवर अन्याय झालेला सहन करत नाहीत. ते अतिशय जिद्दी असतात आणि तत्वांशी तडजोड करत नाही. आज अंकशास्त्रानुसार जाणून घेऊया अशा लोकांविषयी.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
horoscope
Numerology
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.