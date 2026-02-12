Horoscope News : बॉसचे चमचे असतात 'या' मूलांकाचे लोक ! प्रत्येक गोष्टीत डोळे झाकून विश्वास ठेवतात

Marathi Rashi Fal : ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे अंकशास्त्रही भविष्य जाणून घेण्याची महत्त्वाची शाखा आहे. अंकशास्त्राच्या मदतीने आपण लोकांचे स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्वाविषयी खूप काही जाणून घेऊ शकतो. आज जाणून घेऊया अशा लोकांविषयी जे त्यांच्या बॉसवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवतात. .कोणता मूलांक ?ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 6,15 आणि 24 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 6 असतो. या मूलांकाचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. तर देवता लक्ष्मी आहे. हे लोक त्यांच्या बॉसवर खूप विश्वास ठेवतात. .स्वभाव हे लोक अतिशय प्रेमळ स्वभावाचे आणि मेहनती असतात. ते त्यांच्या बॉसची प्रत्येक सूचना मान्य करतात. बऱ्याच ठिकाणी ते त्यांच्या वागणुकीमुळे बॉसचे लाडके होतात. त्यामुळे ऑफिसमध्ये त्यांची प्रगतीही खूप होते. पण त्यांचा स्वभावही त्यांना खूप मदत करतो. प्रत्येक गोष्ट मानणं आणि चांगल्या प्रकारे स्वतःचे मुद्दे मांडणं हे या लोकांना उत्तम जमतं..मेहनती व्यक्तिमत्त्व हे लोक अतिशय जबाबदार असतात. घरातील व्यक्तींनाही तितकंच महत्त्व देतात. सगळ्यांना खुश ठेवणं त्यांना आवडतं. त्यामुळे अनेकांना त्यांचा स्वभाव खटकूही शकतो..अन्याय सहन करणे हे लोक बॉसला देव मानतात. बॉस जे म्हणेल ते योग्यच असेल अशी त्यांची श्रद्धा असते. विशेष करून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याऐवजी शांत बसण्याला प्राधान्य देतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: ‘या’ मूल्यांकाचे लोक कष्टाला कधीच घाबरत नाहीत; आयुष्यात भरघोस संपत्ती अन् प्रसिद्धी मिळवतात, तुमचा मूलांक आहे का हा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.