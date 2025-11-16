2026 Rashi Bhavishya : 2026 मध्ये या राशींना मिळणार छप्परफाड पैसा ! तुमचीही रास आहे का यात ?

Marathi Rashi Fal : देवांचे गुरु बृहस्पती विशिष्ट काळानंतर राशीपरिवर्तन करतात. मिथुन राशीत प्रवेश केल्यावर गुरुची अतिचारी गती सुरु झाली. या स्थितीमुळे आता गुरु ग्रह इतर राशींमध्येही प्रवेश करणार आहे. 11 नोव्हेंबरला गुरु कर्क राशीत वक्री झाला आणि 5 डिसेंबरला वक्री अवस्थेतून ते मिथुन राशीत पुन्हा प्रवेश करणार आहेत. .गुरूच्या या विशेष हालचालींचा शुभ परिणाम काही राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी ? त्यांना काय फायदे होणार आहेत ? जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या भाग्याचा स्वामी तिसऱ्या घरात प्रवेश करतील. त्यामुळे अडकलेली कामं पूर्ण होतील. संपत्तीत वाढ होईल. कुटूंबासोबत वेळ घालवाल. कामाच्या ठिकाणी फायदा होईल. प्रवास करण्याचा योग्य येईल. कारकिर्दीला नवीन दिशा मिळेल. आयुष्यात नवीन अध्याय सुरु होईल. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होतील..मिथुन रास : मिथुन राशीत गुरु पहिल्या घरात प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे यांना विशेष लाभ मिळतील. शिक्षक, राजकारणी आणि प्रशासक किंवा सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्यांना फायदा होईल. अनेक प्रकल्प आणि व्यवसायात यश मिळेल. प्रभावशाली लोकांशी तुमची भेट होईल. अविवाहित व्यक्तींना लग्नाचे प्रस्ताव येतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. अध्यात्माकडे कल वाढेल. एखादी धार्मिक यात्रा घडेल. नवीन नातेसंबंध निर्माण होतील. .वृश्चिक रास : नवीन वर्षात गुरु ग्रह वृश्चिक राशीच्या आठव्या घरात प्रवेश करेल. यामुळे अध्यात्माकडे कल वाढेल. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. मानसिक आणि शारीरिक समस्यांवर मात कराल. दीर्घकालीन वाद सोडवाल. अनावश्यक खर्चातून मुक्त व्हाल. पैसे अधिक वाचवाल. .Horoscope Prediction: 'या' पाच राशींच्या मुली असतात गुणवान आणि आदर्श सुना ! सासरच्या लोकांच्या असतात लाडक्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.