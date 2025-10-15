Horoscope Prediction : येत्या 10 तासांमध्ये बदलणार तीन राशींचं नशीब ! बुध आणि गुरूच्या युतीमुळे होणार अफाट श्रीमंत

Marathi Rashi Fal : येत्या काही तासांमुळे बुध आणि गुरु ग्रहाच्या युतीमुळे त्रिदसंशा योग तयार होणार आहे. याचा फायदा काही राशींना होणार आहे. काय आहे हा योग जाणून घ्या. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा बुध आणि गुरु ग्रह एकमेकांपासून 108 च्या कोनात असतात तेव्हा त्याला त्रिंदसंशा योग तयार होतोय. याचा फायदा काही राशींना होतो आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होतात. येत्या काही वेळात हा योग तयार होणार आहे आणि याचा फायदा 3 राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या. .वृषभ रास : या योगाचा फायदा वृषभ राशीच्या लोकांना होणार आहे. तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ होईल. नशिबाची साथ मिळेल. कुटुंबात आनंद असेल. एखादा समारंभ घरात पार पडेल. नातेवाईकांसोबत चांगले संबंध तयार होतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळेल. व्यवसायिकांसाठीही हा काळ शुभ आहे. आर्थिक प्रकरणातून मुक्तता होईल. .कर्क रास : कर्क राशीच्या लोकांना चांगला काळ अनुभवायला मिळेल. नवीन जबाबदारी किंवा पदोन्नती या काळात नोकरीच्या ठिकाणी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचं कौतुक होईल. कमाईत वाढ होईल. व्यवसायात लक्षणीय नफा होईल. आर्थिक अडथळे दूर होतील आणि तुमच्या योजना यशस्वी होतील. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांचं उत्पन्नात वाढ होईल. दीर्घकालीन समस्या संपतील. विवाहित लोकांना संतती योग आहे. एखादी मालमत्ता किंवा वाहन खरेदी कराल. नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळेल. इच्छित ठिकाणी बदली होईल. तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील. .Lakshmi Kubera Pooja 2025: या वर्षी लक्ष्मी-कुबेर पूजन २१ ऑक्टोबरलाच! जाणून घ्या शुभ मुहूर्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.