Ganesh Chaturthi 2025 : भाद्रपद महिना 'या' राशींसाठी घेऊन येणार मोठा ट्विस्ट, बाप्पाच्या येण्याने होणार संकटांचा विनाश

श्रावण महिना संपून भाद्रपद महिना सुरू होत आहे. या महिन्यात हरतालिका तृतीया, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष असे महत्त्वाचे सण व पारंपरिक दिवस येतात.धार्मिकदृष्ट्या आणि ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने भाद्रपद विशेष शुभ मानला जातो.यंदाचा भाद्रपद महिना काही विशिष्ट राशींवर सकारात्मक परिणाम करणारा असून त्यांना भाग्याची साथ मिळणार आहे..Marathi Rashifal News : हिंदू पंचांगानुसार आज श्रावण महिना संपणार असून उद्यापासून भाद्रपद महिना सुरु होतोय. या महिन्यात हरतालिका तृतीया, गणेश चतुर्थी असे अनेक सण या महिन्यात येतात. तर या महिन्यात पितृपक्षही येतो. त्यामुळे हा अत्यंत महत्त्वाचा महिना मानला जातो. ज्योतिष शास्त्राच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा महिना आहे. .यावर्षीचा भाद्रपद महिना राशींसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या..मिथुन रास :मिथुन राशीसाठी भाद्रपद महिना भाग्याचा ठरणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कार्यात यश मिळेल. कुटूंबात आनंदी वातावरण असेल. अचानक धनलाभ होईल. वैवाहिक जीवनात सुख शांती टिकून राहील. धार्मिक कार्य पार पडेल. .सिंह रास :सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा महिना खास ठरेल. या महिन्यात तुम्हाला नवीन सरप्राइज मिळेल. या कालावधीत तुम्हाला गुंतवणुकीतून लाभ मिळेल. जोडीदाराबरोबर चांगला वेळ घालवाल. नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठी हा काळ उत्तम आहे. .वृश्चिक रास :वृश्चिक राशीचे लोक भाद्रपद महिन्यासाठी चांगले लाभ घेऊन येईल. ठरवलेली काम वेळेत पूर्ण कराल. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली असेल. बाप्पाचा आशीर्वाद पाठीशी असेल. अभ्यासात, शिक्षणात मुलांची चांगली प्रगती होईल. व्यवस्थापनासाठी हा काळ शुभ असेल. .मीन रास :मीन राशीसाठी हा महिना भाग्यशाली ठरेल.बाप्पाचं आगमन होत असल्याने धार्मिक कार्यात तुमचा सहभाग असेल. उत्पन्नात वाढ होईल. नवीन घर किंवा प्रॉपर्टी विकत घ्याल/. नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी चांगली संधी मिळेल. .FAQs : Q1. भाद्रपद महिना कधी सुरू होतो?👉 श्रावण संपल्यानंतर लगेच, यंदा उद्यापासून.Q2. या महिन्यात कोणते महत्त्वाचे सण येतात?👉 हरतालिका तृतीया, गणेश चतुर्थी आणि पितृपक्ष.Q3. भाद्रपद महिना का महत्त्वाचा मानला जातो?👉 धार्मिक उत्सव, पितृकार्य आणि ज्योतिषशास्त्रातील शुभ परिणाम यामुळे.Q4. ज्योतिषशास्त्रानुसार भाद्रपद कोणासाठी उपयुक्त आहे?👉 काही निवडक राशींसाठी हा महिना विशेष शुभ आहे.Q5. या राशींना काय लाभ मिळणार आहे?👉 भाग्याची साथ, आर्थिक स्थैर्य आणि कौटुंबिक सुख शांती.