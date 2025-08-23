संस्कृती

Ganesh Chaturthi 2025 : भाद्रपद महिना 'या' राशींसाठी घेऊन येणार मोठा ट्विस्ट, बाप्पाच्या येण्याने होणार संकटांचा विनाश

2025 Bhadrapad Month Rashi Bhavishya : भाद्रपद महिना काही राशींसाठी भरभरून लाभ घेऊन येणार आहे. कोणत्या राशींवर बाप्पाची कृपा होणार आहे जाणून घेऊया.
  1. श्रावण महिना संपून भाद्रपद महिना सुरू होत आहे. या महिन्यात हरतालिका तृतीया, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष असे महत्त्वाचे सण व पारंपरिक दिवस येतात.

  2. धार्मिकदृष्ट्या आणि ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने भाद्रपद विशेष शुभ मानला जातो.

  3. यंदाचा भाद्रपद महिना काही विशिष्ट राशींवर सकारात्मक परिणाम करणारा असून त्यांना भाग्याची साथ मिळणार आहे.

