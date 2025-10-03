NUMEROLOGY : अतिशय चतुर आणि पैसे कमावण्यात पटाईत असतात या मूलांकाच्या व्यक्ती ! जुगाड करून होतात श्रीमंत

Numerology In Marathi : अंक शास्त्र ही खूप महत्त्वाची शाखा भविष्य जाणून घेण्याची आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार अंक शास्त्राच्या माध्यमातूनही मूलांकाचा स्वभाव, भविष्य सगळं जाणून घेता येत. तुमची जन्मतारीख ही तुमचा मूलांक असते. आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाविषयी जे अंक ज्योतिष शास्त्रानुसार अतिशय खतरनाक, हुशार आणि उत्तम व्यावसायिक असतात. .अतिशय हुशार आणि जुगाडू व्यक्तिमत्त्वाचे लोक असतात 4 मूलांकाचे लोक. ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 4,13,22 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 4 असतो. या मूलांकाच्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो जाणून घेऊया. .अतिशय महत्त्वाकांक्षी 4 मूलांकाचे लोक अतिशय बुद्धिमान आणि महत्त्वाकांक्षी असतात. या शिवाय अतिशय जिद्दी आणि मेहनती असतात. एखादी गोष्ट ठरवली की ते ती लोक पूर्ण करूनच राहतात. अतिशय जिद्दी आणि हट्टी असल्यामुळे अनेकदा कोणतीही गोष्ट मिळवण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. .चतुर आणि जुगाडू 4 मूलांकाचे लोक अतिशय हुशार असतात. काही ना काही विचार यांच्या डोक्यात चालू असतात. अतिशय सर्जनशील विचारांचे हे लोक असतात. त्यामुळे सतत नवनवीन कल्पना यांच्या डोक्यात येत असतात. कठीणातील कठीण प्रॉब्लेम हे लोक सोडवू शकतात. जर यांना कोण फसवणार असेल तर ते त्यांना आधीच समजतं. त्यामुळे ते आधीच त्यातून बाहेर पडतात. त्यामुळे हे बऱ्याचदा कोणत्याही स्कॅममध्ये अडकत नाहीत. .'या' गोष्टीमुळे असतात खतरनाक या लोकांच्या मनात काय चालू असतं हे ते कुणालाच कळू देत नाही. यांना स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगायला आवडतं. कुणी सल्ला दिलेलं किंवा बंधन घातलेली यांना आवडत नाहीत. त्यांना असं वाटतं की जे काही सुरु आहे ते सगळं ठीक आहे आणि यांच्या विरुद्ध कुणी गेलं तर ते चलाखीने उत्तर देऊ शकतात त्यामुळे त्यांच्या मनात काय सुरु आहे ते कुणीच सांगू शकत नाही. हे लोक असं काहीतरी करतात ज्यामुळे इतर सगळेजण हैराण होतात..अतिशय श्रीमंत होतात हे लोक पैसे कमावण्याच्या बाबतीत त्यांच्या सर्जनशील स्वभावामुळे खूप पटाईत असतात. काही ना काही जुगाड करून ते अल्पावधीत श्रीमंत होतात. बऱ्याचदा एका वेळेस अनेक उद्योग ते करू शकतात. .Tomorrow Horoscope Prediction : उद्या 2 ऑक्टोबर दसऱ्याला तयार होतोय चंद्राधि योग, 'या' 5 राशींना होणार भरभरून लाभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.