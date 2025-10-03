NUMEROLOGY : अतिशय चतुर आणि पैसे कमावण्यात पटाईत असतात या मूलांकाच्या व्यक्ती ! जुगाड करून होतात श्रीमंत

संस्कृती

Numerology Update In Marathi : अंक शास्त्रानुसार एका मूलांकाच्या व्यक्ती अतिशय हुशार आणि पैसे कमावण्यात पटाईत असतात. कोणता आहे हा मूलांक जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Numerology In Marathi : अंक शास्त्र ही खूप महत्त्वाची शाखा भविष्य जाणून घेण्याची आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार अंक शास्त्राच्या माध्यमातूनही मूलांकाचा स्वभाव, भविष्य सगळं जाणून घेता येत. तुमची जन्मतारीख ही तुमचा मूलांक असते. आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाविषयी जे अंक ज्योतिष शास्त्रानुसार अतिशय खतरनाक, हुशार आणि उत्तम व्यावसायिक असतात.

