Money Vastu Tips : खिशात एक रुपयाही टिकत नाही ? वास्तूचे हे उपाय करा आणि पैशांची होईल भरभराट

Marathi Vastu Remedy : आजच्या काळात प्रत्येकासाठी पैसा महत्त्वाचा असतो. सगळेचजण पैसे कमवण्यासाठी खूप मेहनत करतात पण बऱ्याचदा आपल्याकडे पैसे जास्त काळ टिकत नाही. कधीकधी यामागे वस्तू दोषही असू शकतो. जाणून घेऊया असे काही वास्तूचे उपाय ज्यामुळे लक्ष्मीमाता प्रसन्न होईल आणि तुमच्यावर पैशांची भरभराट होईल. .घराची उत्तर दिशा स्वच्छ ठेवावास्तूशास्त्रात उत्तर दिशेला खूप महत्त्व आहे. या दिशेला धनाचं द्वार मानलं जातं. या दिशेला कधीच कचरा आणि घाण ठेवू नये. घरातील घाण ही नकारात्मक उर्जेला आमंत्रित करते. ज्या घरात कचरा असतो तिथे कधीच माता लक्ष्मी प्रवेश करत नाहीत. घरातील उत्तर दिशेला भगवान कुबेराची मूर्ती लावा. .कोळ्याची जाळी वेळोवेळी साफ करा वास्तुनुसार घराचा मुख्य दरवाजा अतिशय महत्त्वाचा असतो. तो कायम स्वच्छ असला पाहिजे. प्रत्येक शुक्रवारी त्यावर गंगाजल शिंपडा. तर घरात झालेले कोळ्याची जाळी वेळोवेळी साफ करा. .या दिशेला तिजोरी ठेवा घराची तिजोरी कायम उत्तर दिशेला तोंड करून ठेवावी. तिजोरीच्या आत लाल कपडा पांघरून त्यात श्रीयंत्र आणि चांदीचा शिक्का ठेवा. यामुळे धन स्थिर राहतं आणि अचानक होणाऱ्या खर्च रोखतात..लक्ष्मी मातेला हे फूल अर्पण करा दर शुक्रवारी माता लक्ष्मीला कमळाचे फुल अर्पण करा. यामुळे धनसमृद्धी प्राप्त होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.