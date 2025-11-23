Weekly Horoscope Prediction : ह्या आठवड्यात 'या' मूलांकाच्या लोकांना मिळणार यश तर 'या' मूलांकाला आहे धोका !

Marathi Rashi Fal : अंक ज्योतिष हा ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच भविष्य जाणून घेण्याची महत्त्वाची शाखा आहे. 24 ते 30 नोव्हेंबर या आठवड्यात प्रत्येक मूलांकाचं भविष्य कसं असेल आणि या आठवड्यात काय चॅलेंज येणार जाणून घेऊया. .मूलांक 1 :मूलांक 1 च्या लोकांची आठवड्याची सुरुवात कोणत्यातरी आनंदाच्या बातमीने होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. एखादा प्रोजेक्ट सफल होईल. आर्थिक बाबतीत जुन्या गुंतवणुकीचा फायदा होईल. नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. जोडीदाराबरोबर शांततेत बसून समस्येचं समाधान शोधा आणि बाहेरचे प्रवास टाळा. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती ठीक होईल. .मूलांक 2 : आर्थिक बाबतीत हा आठवडा मूलांक 2 च्या लोकांसाठी चांगला जाईल. तुम्हाला फायदा कमावण्याच्या चांगल्या संधी मिळतील. गुंतवणुकीतून पैसे कमवाल. व्यापाराच्या क्षेत्रात नवीन कल्पना किंवा प्लेनने गुंतवणूक केली तर चांगले परिणाम होतील. कामाच्या ठिकाणी काहीतरी अडचणी येतील. यामध्ये तुम्ही सावध असाल. प्रेम प्रकरणात धैर्य आणि संयमाने निर्णय घ्यावे लागतील. आठवड्याच्या अखेरीस मन चिंतीत असेल. .मूलांक 3 : अंक ज्योतिषानुसार मूलांक 3 च्या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी लाभ होईल. जीवनात सुख-समृद्धी येईल आणि आसपासचे वातावरण खुश असेल. आर्थिक बाबतीत धन लाभ होईल. ध्यानात वृद्धी होईल. लव लाईफमध्ये आईच्या वयाच्या स्त्रीचा आशीर्वाद मिळेल. कोर्टाच्या बाबतीत सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील. आठवड्याचा अखेर चांगली जाईल. .मूलांक 4 : मूलांक 4 साठी कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. प्रोजेक्टमध्ये यश मिळेल. समाधान मिळेल. आर्थिक गोष्टींसाठी हा आठवडा अनुकूल होता आणि धन वृद्धी होई . लव लाईफ साठी संयमानी निर्णय घ्यावे लागतील. आठवड्याच्या अखेरीस योग्य निर्णयांमुळे चांगले अनुभव येतील. .मूलांक 5 :अंक ज्योतिषानुसार मूलांक 5 कामाच्या ठिकाणी सफल येईल. प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. या काळात तुम्ही दोन महत्त्वाच्या प्रोजेक्टकडे आकर्षित व्हाल पण एकाची निवड करणं फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अचानक कुणाची तरी मदत मिळेल. धनाच्या बाबतीत चांगले योग बनतील. .मूलांक 6 :मूलांक 6 च्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल पण एखाद्या गोष्टीचा त्रास होईल. ताणाचा सामना करावा लागेल. प्रेमजीवनात जोडीदाराबरोबरचे संबंध दृढ होतील. तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. आठवड्याच्या अखेरीस तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होईल. विचारपूर्वक निर्णय घ्या. .मूलांक 7 :अंकशास्त्रानुसार कामाच्या ठिकाणी तुमचा आदर वाढेल. सकारात्मक परिणाम मिळतील त्यामुळे शांती मिलेल. प्रेमा जीवनात सुख अनुभव येतील. जोडीदाराबरोबर चांगला वेळ घालवाल. आर्थिक बाबतीत गोष्टी अनुकूल राहतील. आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. आठवड्याचा शेवट उत्तम राहील..मूलांक 8 :मूलांक 8 च्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा अनुभव येईल. ताण कमी होईल. तुम्ही कामावर जास्त लक्ष केंद्रित कराल. तुम्हाला जास्त फायदा याचा होईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. धनवाढ होईल. गुंतवणुकीतून चांगला फायदा होईल. आठवड्याच्या अखेरीस एखाद्या अडचणीत अडकाल. .मूलांक 9 : अंकशास्त्रानुसार मूलांक 9 च्या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि आदर निर्माण होईल. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही एखाद्या कामामुळे गोंधळलेले असाल. एखादा धाडसी निर्णय घ्याल. एखादा आनंददायी अनुभव येईल. प्रेम वाढेल. एखादा जलद निर्णय घ्याल. .Horoscope Prediction : येत्या 30 दिवसात 360 डिग्री बदलणार या 4 राशींचं नशीब ! मागाल ते होईल समोर हजर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.