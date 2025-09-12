संस्कृती

Today Horoscope Prediction : आज होणार 5 राशींवर देवी लक्ष्मीची कृपा; जाणून घ्या खास उपाय

Today 12th September Horoscope Prediction : आज 12 सप्टेंबरला शुक्रवार आहे आणि आजच्या दिवसाची देवता देवी लक्ष्मी आहे. उद्या पाच राशींवर देवी लक्ष्मीची कृपा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal News : आज म्हणजेच 12 सप्टेंबरला शुक्रवारचा दिवस आहे आणि आज अनेक शुभ योग तयार होत आहेत. आज चंद्र मेष राशीत भ्रमण करेल. त्यामुळे उद्या चंद्र आणि शुक्र यांच्या मध्ये राशी परिवर्तनाचा योग बनणार असून शुक्र चंद्र राशी वृषभ मध्ये स्थानापन्न होईल. यामुळे उद्या शशी योग आणि कृतिका नक्षत्रात रवियोग होणार आहे. आजच्या दिवसाची देवता देवी लक्ष्मी असेल.

