Today Horoscope Prediction : आज होणार 5 राशींवर देवी लक्ष्मीची कृपा; जाणून घ्या खास उपाय

Marathi Rashi Fal News : आज म्हणजेच 12 सप्टेंबरला शुक्रवारचा दिवस आहे आणि आज अनेक शुभ योग तयार होत आहेत. आज चंद्र मेष राशीत भ्रमण करेल. त्यामुळे उद्या चंद्र आणि शुक्र यांच्या मध्ये राशी परिवर्तनाचा योग बनणार असून शुक्र चंद्र राशी वृषभ मध्ये स्थानापन्न होईल. यामुळे उद्या शशी योग आणि कृतिका नक्षत्रात रवियोग होणार आहे. आजच्या दिवसाची देवता देवी लक्ष्मी असेल. .आजच्या या शुभ संयोगाचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी आणि त्यांनी उपाय करावेत जाणून घेऊया. .वृषभ रास :वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस लाभदायक असेल. तुम्हाला आयुष्यात आज लाभ होईल. जे लोक वाहन किंवा दागिन्यांच्या क्षेत्रात काम करत असाल तर तुम्हाला चांगली डील मिळेल. आज तुमच्या सोयी-सुविधांमध्ये वाढ होईल. तुम्ही नवीन वस्तूंची खरेदी करेल. आज तुम्हाला कामकाजात ताळमेळ ठेवावा लागेल. उद्या तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या जेवणाचा आस्वाद घेता येईल. उपाय- उद्या विड्याच्या पानावर कपूर आणि मध ठेवून ते देवी लक्ष्मीला अर्पण करा. लक्ष्मी चालीसेचा पठण करा. .कर्क रास :आज चंद्रच भ्रमण तुम्हाला लाभकारक ठरेल. तुम्हाला एखाद्या अपरिचित स्रोतांकडून लाभ होईल. नवीन नोकरी शोधत असाल तर ते प्रयत्न यशस्वी ठरतील. कुटूंबासाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. एखादी आर्थिक योजना अंमलात आणू शकता. एखादी अपुरी इच्छा पूर्ण होईल. कोणत्यातरी मित्राची मदत मिळेल. कुणाला उधारी दिली असेल तर ती परत मिळेल. जोडीदाराबरोबर कुठेतरी फिरायला जाल. उपाय - उद्या कनकधारा स्तोत्राचे पठण करा. .कन्या रास : कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चतुराईने काम करण्याचा असेल. आज तुम्हाला एखाद्या स्पर्धेत यश मिळेल. आजच्या दिवसात एखाद्या नवीन कामाला सुरुवात कराल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजची संध्याकाळ शुभ असेल. तुम्हाला आज प्रॉपर्टी किंवा अकाऊंट्स संबधी कामात विशेष यश मिळेल. कोर्टात कुणाची केस सुरु असेल तर उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. नोकरी करणाऱ्यांना उद्याचा दिवस चांगला जाईल. उपाय - उद्या देवी लक्ष्मी सोबत गणपतीची पूजा करा. लहान मुलीला फळ आणि मिठाई द्या. .तूळ रास :आजच्या दिवसात सुख-सोयींमध्ये वाढ होईल. तुमचे विरोधी तुमच्यावर डोईजड होणार नाहीत. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस उत्तम असेल. तुमच्या कामासाठीच्या योजना यशस्वी होतील. आर्थिक बाबींमध्ये आज यश मिळेल. कोणीतरी जुनी ओळखीची व्यक्ती तुम्हाला मदत करेल. वडिलांच्या मालमत्तेचा उद्या फायदा होईल. जोडीदाराची साथ मिळेल.उपाय- उद्या विड्याच्या पानावर लवंग आणि कापूर ठेवून देवी लक्ष्मीची आरती करा. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांना आज नोकरी आणि व्यवसायात यश मिळेल. तुम्ही तुमच्या क्षमतेपेक्षा अधिक लाभ मिळवाल. उद्या तुम्हाला तुमच्या मित्राच्या मदतीचा फायदा होईल. जे लोक पार्टनरशिपमध्ये काम सुरु करू इच्छितात त्यांच्यासाठी उद्याचा दिवस लाभाचा आहे. गैरसमज दूर होतील. उपाय - उद्या श्रीराधा नाम स्तोत्राचे पठण करा.