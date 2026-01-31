Horoscope Prediction : 1 फेब्रुवारीला बनतोय रवी पुष्यचा अत्यंत शुभयोग; या पाच राशींना मिळणार भरभरून लाभ

Marathi Rashi Bhavishya : उद्या रविवारी 1 फेब्रुवारी असून माघ मासातील पौर्णिमा आहे. उद्याच्या दिवसाचे स्वामी सूर्यदेव असतील. उद्या सूर्याचं गोचर मकर राशीत असेल तर शुक्र ग्रहाचं बाल्यत्व संपणार आहे. चंद्राचं भ्रमण कर्क राशीत होते. यामुळे चंद्रावर सूर्य, मंगळ, शुक्र आणि बुध ग्रहाची सप्तम दृष्टी असेल. यामुळे धनलक्ष्मी बरोबर चंद्राधि योग बनले आहेत. याशिवाय उद्या पुष्य नक्षत्राशी संबंध आल्यामुळे रवी पुष्य योगाची निर्मिती होतेय. .या शुभ संयोगाचा लाभ पाच राशींना मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या जातकांना उद्याचा दिवस सुखाचा जाईल. उद्या तुमच्या सुख सुविधांमध्ये वाढ होईल. संपत्ती आणि वाहनाबाबतीतील तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होईल. धनलाभ होईल. सुख समृद्धीत वाढ होईल. उद्या आई-बाबांची साथ मिळेल. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. जोडीदाराबरोबर चांगला वेळ घालवाल. उपाय - उद्या तांब्याच्या भांड्यात पाणी, लाल फुल आणि गूळ टाकून ते पाणी सूर्याला अर्पण करा. .कर्क रास :उद्या व्यवसायासाठी हा दिवस उत्तम आहे. तुमचा आत्मविश्वास चांगला असेल. उद्या गिफ्ट आणि कपडे संबधी व्यापार करणाऱ्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात वाढ होईल. याबरोबर करिअरबाबत एखादा प्रवास कराल. पुढे जाऊन एखादा प्रवास लाभकारक ठरेल. जोडीदाराची साथ लाभेल. उद्याचा दिवस छान जाईल. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. उपाय - उद्या गहू, गूळ किंवा तांब्याचं दान करा. .तूळ रास :उद्या तुला राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस मंगलमय जाईल. पित्याकडून संपत्तीचा लाभ मिळेल. सासरच्या व्यक्तींकडूनही सहकार्य मिळेल. बरेच दिवस प्रतीक्षा करत असलेली गोष्ट तुम्हाला उद्या मिळेल. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. कौटूंबिक व्यवसायात यश मिळेल. कामकाजात यश मिळाल्याने धन लाभ होईल. धर्म कर्माच्या बाबतीत तुम्ही आघाडी घ्याल. तीर्थयात्रा कराल. उपाय - आदित्य हृदय स्तोत्र किंवा सूर्य मंत्राचा जप करा. .मकर रास : रविवारी मकर राशीच्या लोकांना चहुबाजूने लाभ होईल. उद्या करिअरमध्ये प्रगती होईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं सहकार्य मिळेल. अनपेक्षित लाभ होईल. राजकीय क्षेत्रातील लोकांना उद्याचा दिवस चांगला जाईल. सुखसोयी किंवा वाहनाची खरेदी कराल. जोडीदाराबरोबर किंवा प्रियकराबरोबर फिरण्यास जाल. उपाय - उद्या संध्याकाळी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर शुद्ध तूपाचा दिवा लावा. .मीन रास : रविवारी मीन राशीच्या लोकांना दिवस भाग्याचा आहे. परदेशी व्यवसायात गुंतलेल्याना लाभ होईल. मुलांकडून आनंद मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना उद्या काहीतरी चांगली बातमी मिळेल. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. उपाय - सात्विक आहार घ्या. .पैसे अडकलेत ? कर्जाचं ओझं वाढतंय ? श्रीमंतीचा मार्ग दाखवणारे हे उपाय केले तर होतील सगळी संकटं दूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.