Horoscope Prediction : आज 28 नोव्हेंबरला बनतोय त्रिग्रह योग; लक्ष्मी कृपेमुळे 5 राशींना दिवस जाणार अत्यंत शुभ

Marathi Rashi Fal : आज 28 नोव्हेंबरला शुक्रवार असून मार्गशीर्ष महिन्याची शुक्ल पक्षातील अष्टमी आहे. उद्याची देवता लक्ष्मी आहे. उद्या चंद्राचं गोचर कुंभ राशीत असेल. उद्या सुनफा योग बनणार आहे. याशिवाय शुक्र ग्रहाशी गोचर होऊन त्रिग्रह योग बनेल. .या सगळ्या योगांचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. या राशींना उद्याचा दिवस शुभ जाईल. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या लोकांना आज अनपेक्षित लाभ होईल. एखाद्या अनपेक्षित मार्गातून पैसे मिळतील. आज तुम्ही कामात प्रगती कराल. भविष्यात फायदा होईल असे एखादे काम मिळेल. आज बिझनेससाठी दिवस चांगला जाईल. कौटुंबिक जीवन चांगलं असेल. आज पार्टनरशिपमधून फायदा होईल. उपाय - उद्या देवी लक्ष्मीला खडीसाखर आणि लवंग अर्पण करा. .मिथुन रास : आज शुक्रवारी मिथुन राशीच्या लोकांसाठी दिवस चांगला जाईल. तुम्हाला असलेली चिंता दूर होईल. आज नोकरीसाठी दिवस व्यस्त असेल. बिझनेसमध्ये एखादी लाभदायक डील मिळेल. आर्थिक बाबतीत धनलाभ होईल. मुलांशी ताळमेळ वाढेल. उपाय - उद्या कनकधारा स्तोत्राचे पठण करा. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना आजचा दिवस अतिशय लाभदायक जाईल. राजकीय संपर्काचा फायदा होईल. सरकारी क्षेत्रातील लोकांच्या अनुभवाचा फायदा होईल. उद्या विरुद्धलिंगी सहकाऱ्याची मदत होईल. आज कुटूंबासोबत फिरण्यासाठी बाहेर जाल. घरात आनंदाचं वातावरण असेल. प्रेमी जीवनात प्रियकर किंवा प्रेयसीसोबत फिरायला बाहेर जाल. उपाय - तांदूळ आणि साखरेचं दान करा. .धनु रास : आज धनु राशीच्या लोकांसाठी दिवस आनंददायक असेल. आज कुटूंबासोबत आनंदी वेळ घालवाल. आज एखादं सरप्राईज मिळेल. आर्थिक बाबतीत उद्या दिवस तुमच्या बाजूने असेल. आज एखाद्या वेळा स्रोतातून धन मिळेल. आज शिक्षणक्षेत्रात यश मिळेल. उपाय - भगवान विष्णूसमोर दिवा लावा आणि तुळस अर्पण करा. .मीन रास : मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. धार्मिक आणि अध्यात्मिक विषयात तुमची रुची वाढेल. एखाद्या नव्या कामाची सुरुवात कराल. एखादी चांगली बातमी कामाच्या ठिकाणी मिळेल. एखादे अडकलेले पैसे परत मिळतील. सुख साधनांमध्ये वृद्धी होईल. जोडीदाराबरोबर संबंध चांगले होतील. सासरच्या मंडळींची मदत मिळेल. उपाय - श्रीसुक्ताचं पठण करा.