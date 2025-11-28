संस्कृती

Horoscope Prediction : आज 28 नोव्हेंबरला बनतोय त्रिग्रह योग; लक्ष्मी कृपेमुळे 5 राशींना दिवस जाणार अत्यंत शुभ

Today 5th November 2025 Lucky Zodiac Signs : आज 28 नोव्हेंबरला शुक्रवारी मार्गशीर्ष मासचा शुक्ल पक्षाची अष्टमी असून 5 राशींना अत्यंत लाभ होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : आज 28 नोव्हेंबरला शुक्रवार असून मार्गशीर्ष महिन्याची शुक्ल पक्षातील अष्टमी आहे. उद्याची देवता लक्ष्मी आहे. उद्या चंद्राचं गोचर कुंभ राशीत असेल. उद्या सुनफा योग बनणार आहे. याशिवाय शुक्र ग्रहाशी गोचर होऊन त्रिग्रह योग बनेल.

