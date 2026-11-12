GURU CHANDRA NAVPANCHAM YOG 2026: आज दुपारनंतर ग्रहांची चाल बदलणार; गुरु-चंद्राच्या नवपंचम योगामुळे ‘या’ ३ राशींना मिळू शकतो मोठा धनलाभ!

NOVEMBER 12 2026 DAILY HOROSCOPE PREDICTIONS: ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम राशीचक्रातील प्रत्येक राशीवर वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतो. १२ नोव्हेंबरला चंद्राच्या राशीपरिवर्तनामुळे गुरु-चंद्राचा नवपंचम योग तयार होणार आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार या योगाचा काही राशींना विशेष फायदा मिळू शकतो. आर्थिक अडचणी दूर होण्यापासून करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्यापर्यंत अनेक शुभ घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. मग या योगामुळे नेमक्या कोणत्या ३ राशींचे नशीब उजळणार? जाणून घेऊया..मेष रास मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. नवपंचम योगाच्या प्रभावामुळे चंद्र पाचव्या भावात आणि गुरु नवव्या भावात असतील. त्यामुळे तुमच्या प्रयत्नांना नशिबाची साथ मिळण्याची शक्यता आहे..बराच काळ रखडून असलेली कामे आता पूर्णत्वाकडे जाऊ शकतात. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन पर्याय समोर येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना जबाबदारी वाढण्यासोबतच पदोन्नतीची संधी मिळू शकते. पैशांची आवक सुधारल्याने आर्थिक नियोजन अधिक मजबूत करता येईल.कौटुंबिक पातळीवरही वातावरण आनंदी राहण्याची शक्यता आहे. आई-वडिलांच्या आरोग्याशी संबंधित चिंता कमी होऊ शकते. मुलांकडून एखादी चांगली बातमी मिळाल्याने घरातील आनंद आणखी वाढेल..धनु रासधनु राशीसाठी नवपंचम योग विशेष फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात चंद्र तुमच्या राशीत असेल, तर गुरु नवव्या भावात स्थित असेल. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच नवीन संधींचे दरवाजे उघडू शकतात..विशेषतः मीडिया, शिक्षण किंवा सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना उल्लेखनीय प्रगती करता येऊ शकते. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते आणि सामाजिक प्रतिष्ठेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.आर्थिक बाबतीत उत्पन्नाचे अतिरिक्त मार्ग निर्माण होऊ शकतात. नातेसंबंधांमध्येही सकारात्मक वातावरण राहील. प्रेमसंबंध अधिक घट्ट होण्याची शक्यता असून वैवाहिक जीवनातही सुखद बदल जाणवू शकतात. कामानिमित्त होणारे प्रवास फायदेशीर ठरण्याचे संकेत आहेत..कुंभ रासकुंभ राशीच्या लोकांसाठीही नवपंचम योग आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरू शकतो. या काळात चंद्र अकराव्या म्हणजेच लाभ भावात, तर गुरु सातव्या भावात असेल. त्यामुळे विशेषतः व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो.व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात आणि आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या क्षेत्रातही प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते..यापूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून अपेक्षित फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे भविष्यासाठी नियोजन करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल. एकूणच, या काळात तुमच्या निर्णयक्षमतेत आणि आत्मविश्वासात सकारात्मक बदल दिसून येऊ शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.