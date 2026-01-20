Horoscope Prediction : उद्या 21 जानेवारीला बनतोय आदित्य मंगल रवी योग ; 5 राशींच्या नशिबी सोन्याचे दिवस

Marathi Rashi Bhavishya : उद्या 21 जानेवारीला बुधवार आहे. उद्याचा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. तर उद्या गौरी तृतीयाही आहे. यामुळे गौरी म्हणजेच पार्वती मातेचीही कृपादृष्टीही या दिवसावर राहणार आहे. उद्या चंद्र कुंभ राशीत भ्रमण करणार आहे. चंद्राची नववी दृष्टी गुरु ग्रहावर पडल्यामुळे नवपंचम योग निर्माण होणार आहे, तर धनिष्ठा नक्षत्रात रवीच्या संयोगामुळे शुभ योग तयार होतोय. .या सगळ्या शुभ योगांचा फायदा पाच राशींना मिळणार आहे. या राशींची आर्थिक प्रगती होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास :मेष राशीच्या लोकांना उद्याचा दिवस अत्यंत लाभकारी जाईल. आर्थिक क्षेत्रात प्रगती होईल. गुंतवणुकीत लाभ मिळेल. आधीच्या गुंतवणुकीतून लाभ होतील. कामात प्रगती होईल. सुखसोयीच्या वस्तू खरेदी कराल. विदेशी गुंतवणुकीतून फायदा होईल. तब्येतीत सुधारणा होईल. उपाय - गणपतीला दुर्वा अर्पण करून ॐ गं गणपतये नमः मंत्राचा 108 वेळा जप करा. .मिथुन रास : बुधवारी मिथुन राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. धार्मिक कार्यात मन लागेल. एखाद्या धार्मिक ठिकाणाची यात्रा कराल. घरातील मोठ्यांचे सहकार्य प्राप्त होईल. वडीलधाऱ्या व्यक्तीकडून लाभ मिळेल. नोकरीच्या ठिकाणी प्रगती होईल. घरात एखादी नवीन वस्तू खरेदी कराल. नवीन नोकरी मिळेल. उपाय- खोटे बोलू नका आणि कुणाचे मन दुखावू नका. .तूळ रास :बुधवारच्या गणपतीच्या आशीर्वादामुळे प्रत्येक कार्यात सफलता मिळेल. कामाच्या संधी प्राप्त होतील. परदेशात शिक्षणासाठी प्रयत्न करणार्यांना एखादी आनंदाची बातमी मिलेल. संतान सुख मिळेल. जोडीदाराशी संबंध सुधारतील. उपाय - उद्या हिरव्या रंगाची वस्तू जवळ बाळगा. .वृश्चिक रास : उद्या तुम्हाला मान-सन्मान प्राप्त होईल. घरात सुख-सुविधा प्राप्त होईल. उद्याच्या घरगुती सुख सोयी आणि भौतिक सुखाची प्राप्ती होईल. सहकाऱ्यांकडून कामाच्या ठिकाणी मदत मिळेल. वाहनसुख प्राप्त होईल. मित्रांसोबतचे संबंध चांगले होतील. आईचा आशीर्वाद मिळेल. उपाय - उद्या गायीला चारा खाऊ घाला. .मकर रास :उद्याचा दिवस मंगलमय जाईल. आर्थिक लाभ मिळेल. संपत्तीत वाढ होईल. गुंतवणुकीतून लाभ मिलेल. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून सहकार्य आणि समर्थन मिळेल. धन-संपत्तीचा लाभ होईल. उपाय - उद्या हिरव्या रंगाची वस्त्रे परिधान करा. उद्या हिरवे मूग किंवा हिरव्या भाजीचे दान करा.