Panchang 16 March 2026: आजच्या दिवशी ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:४५☀ सूर्यास्त – १८:४१🌞 चंद्रोदय – २९:२५⭐ प्रात: संध्या – ०५:३३ ते ०६:४५⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१७⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०५⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०७⭐ राहु काळ – ०८:१४ ते ०९:४४⭐ यमघंट काळ – ११:१३ ते १२:४३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४२ ते १७:११ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:४५ ते ०८:१४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:४५ ते ०८:१४ | १२:४३ ते १३:५४ | १६:१७ ते १७:५३ | १९:२९ ते २१:५४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:२० ते ११:३१ | १३:५४ ते १६:१७ | १७:५३ ते १९:२९ | २१:५४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०४:५१ ते १०:३५ | ओहोटी: १०:३५ ते १६:२३ | भरती: १६:२३ ते २२:५९ | ओहोटी: २२:५९ ते ०५:२९ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०८:०६ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – ०८:०६ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – फाल्गुनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वादशी (०८:०६ नं.) त्रयोदशीवार – सोमवारनक्षत्र – धनिष्ठा (२९:१९ नं.) शतभिषायोग – शिव (०८:०९ नं.) सिद्धकरण – तैतिल (०८:०६ नं.) गरजचंद्र रास – मकर (१६:५१ नं. कुंभ)सूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – एकादशी पारणा स. ०८.०६ प., सोमप्रदोष (कुलदेवता कोप शान्त्यर्थम्), नृसिंह द्वादशीव्रत, पंचक प्रारंभ १६.५१✅विशेष👉तुमच्यापैकी अनेक चौकस प्रेक्षकांनी वेळोवेळी आमच्या पूर्वीच्या व्हिडिओजच्या कमेंट्समध्ये आम्हाला त्यांच्या शंका विचारल्या आहेत. स्वप्नांमध्ये दिसणाऱ्या गोष्टींचा अर्थ, कुंडली कशी पाहावी, कवच उपासना इत्यादी विषयांवर केलेल्या व्हिडिओजमधून ह्या शंका तुमच्या मनात उत्पन्न झाल्या असाव्यात. त्याच शंकांची सविस्तर उत्तरे देण्यासाठी ही मालिका आम्ही सुरु केली आहे. पाहू या 'कमेंट्सवर कमेंट्स' ह्या मालिकेतील भाग-२...स्वप्नामध्ये मृत व्यक्तीचे दर्शन होणे, शत्रुपीडेपासून मुक्ती मिळवण्याचे उपाय, कवच उपासनेविषयीची पुस्तके ह्या विषयी सांगताहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.-https://youtu.be/cXMz8Z1J5DM?si=7GS726vpi_sVaGlP👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – 'सों सोमाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना १६:५१ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना १६:५१ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .